全能部長再加一！林佳龍資歷橫跨國安、交通、外交 媲美顧立雄
準總統賴清德展開新內內閣布局，外交部長吳釗燮將轉任國安會秘書長，現任總統府秘書長林佳龍則接任外交部長。林佳龍曾任交通部長，如今再轉外交部長，相當斜槓。內定的國防部長顧立雄，律師出身卻擔任過金管會主委、國安會秘書長，接下來要國防部長，林佳龍跨領域的專業也不遑多讓。
記者何哲欣／台北報導
林佳龍是美國耶魯大學政治學博士畢業，學歷傲人，曾當過學者，2000年扁政府任內，林佳龍曾任國安會諮詢委員，2003年出任行政院發言人、2004年出任行政院新聞局長，任內推動「電視台公共化」，最後成功讓華視納入公共電視的一環。
2005年林佳龍獲民進黨徵召參選台中市長，不過敗選，之後他也擔任過總統府副秘書長、民進黨秘書長，2010年他原本要再挑戰參選台中市長，但最後民進黨徵召當時的民進黨秘書長蘇嘉全。2012年首度參選立委並勝選，但立委任期只當了2年多，又參選台中市長，終於如願當選。
不過林佳龍的台中市長也只當了一屆，2018年民進黨在九合一大選慘敗，林佳龍也交出台中市長寶座，接著內閣改組，林佳龍轉任交通部長。但在交長任內爆發太魯閣列車出軌事故，釀49人死亡，林佳龍負起責任請辭，結束2年3個月任期。
2022年九合一選舉，林佳龍原本有意參選台北市長，不過民進黨最終徵召他參選新北市長，最後慘敗給侯友宜，輸了近46萬票。選後林佳龍擔任總統府祕書長迄今。