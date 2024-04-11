灰狼陷入經營權之爭！前大聯盟球星A-Rod計劃大幅削減薪資引爭議
明尼蘇達灰狼經營權之爭持續延燒，前沃爾瑪執行長Marc Lore和前大聯盟球星Alex Rodriguez為主的投資團隊，在與球隊老闆Glen Taylor達成球隊出售協議3年後，因Lore與Rodriguez計劃對球隊薪資進行大幅削減，使得Taylor改變心意，停止球隊的出售程序。據《ESPN》記者Adrian Wojnarowski報導，A-Rod與Lore削減薪資計劃，讓Taylor對灰狼的未來感到擔憂。
記者路皓惟/綜合報導
根據財務文件指出，Lore和Rodriguez原本計劃從下個賽季開始，將灰狼的團隊薪資降至1.71億美元，這一數字將低於1.72億美元的奢侈稅門檻；意味著從原先支付約2500萬美元的奢侈稅，轉為接收約650萬美元稅收分配的球隊。目前，灰狼團隊薪資預計在下個賽季排聯盟第4高，約1.98億美元。
然而，A-Rod與Lore削減薪資計劃，讓Taylor對灰狼的未來感到擔憂，特別是考慮到Karl-Anthony Towns和Rudy Gobert下賽季的薪資至少為4300萬美元，而Anthony Edwards薪資也將超過3500萬美元。
A-Rod和Marc Lore的計劃顯示了他們對於球隊經營策略的不同見解，特別是在灰狼本賽季已經連續第3年進入季後賽，並在西區聯盟排名第一的情況下。
上個月，A-Rod和Marc Lore試圖從Taylor手中完全獲得灰狼的經營權，Lore表示，他們已經準備好資金投入灰狼，要為明尼蘇達帶回一座冠軍。不過最終交易未能成行，雙方目前正在進行調解過程，以解決此問題。針對此事NBA總裁Adam Silver表示，聯盟不會介入經營權之爭。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁