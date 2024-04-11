龜梨和也來台了！低調偽裝「不忘揮手、點頭打招呼」 機場掀暴動
38歲日本男團KAT-TUN成員龜梨和也，今（11）日為新片《怪物樵夫》睽違5年來台跑宣傳，下午一抵達機場，近百位粉絲高舉應援牌子接機，男神雖然衣著刻意低調，依舊不時揮手、點頭給予回應，年初他認愛小1歲「日版張鈞甯」田中美奈實，這趟訪台行程勢必也成為媒體關注焦點。
記者楊穎軒／綜合報導
龜梨和也今天下午1點16分抵達松山機場，他以一頭中分髮型，戴太陽眼鏡、口罩，以單寧外套內搭白色T恤，一身輕便現身接機大廳，雖然官方沒有公布航班時間，仍有百名粉絲守候現場，一見到偶像立刻拿手機拍照，尖叫聲此起彼落，龜梨和也邊推墨鏡，邊舉手打招呼，也點頭示意，最後在工作人員和保鑣護送下上保母車。
今年元旦，龜梨和也被八卦週刊爆料，與前女主播、女星田中美奈實祕密結婚，他透過經紀公司回應：「自從我們一起工作以來，關係一直都非常好。」雖然沒有正面承認交往，但已經形同間接認愛，女方公司同樣沒有否認這段戀情。
報導指出，知情人士透露，龜梨和也與田中美奈實都是努力提升自己、敬業的人，「他們是一對互相尊重、很匹配的情侶」，此外，認為兩人都30多歲，聽說小倆口以結婚為前提交往，部分原因是田中美奈實很想要有小孩。
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