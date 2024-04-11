又增12例「上吐下瀉」通報！王品初瓦、嚮辣食物中毒案持續延燒
王品集團旗下的初瓦及嚮辣和牛麻辣鍋爆出疑似食物中毒事件，台北市衛生局持續追蹤，今（11）日稍早公布最新通報人數，截至10時，分別接獲醫院通報56人(新增7人)及59人(新增5人)陸續發生嘔吐、腹瀉症狀並至醫院就醫，多數民眾就醫後即返家休養；另食安特別門診截至4月10日總看診人數23人(分別為初瓦10人，嚮辣13人，其中3人已通報)，門診後即返家。
記者林莞茜／綜合報導
台北市衛生局提醒民眾，若於4月2日至5日間曾至「初瓦台北西門店」跟「嚮辣和牛麻辣鍋西門店」用餐，有腸胃不適等症狀，於4月9日至4月15日可至本市聯合醫院仁愛院區及中興院區設立「食安特別門診」看診 (時間為上下午各1診，六日未開診)，民眾可於網路依院區進行掛號。
另呼籲為預防食品中毒事件發生，不論外食或自行烹煮，都需特別注意餐飲場所之衛生狀況，避免生食，且食材充分煮熟，迅速食用完畢，並確實遵守「清潔」、「迅速」、「加熱或冷藏」、「避免疏忽」四大原則，以確保食品衛生安全。民眾如發生疑似食品中毒事件，應至醫院就醫，以利醫師判別是否為疑似食品中毒案件通報衛生單位調查，並協助採樣。