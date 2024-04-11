法國女勇破世界紀錄！垂直繩索攀爬巴黎鐵塔 18分鐘爬110公尺
34歲的法國女子運動員安諾克（Anouk Garnier），週三挑戰用繩索垂直攀爬艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower），順利在18分鐘內攀爬了110公尺的高度，打破世界紀錄。之前紀錄是南非運動員范東德（Thomas Van Tonder）於2020年創下的90公尺，若只看女子的話，原紀錄則是2022年丹麥運動員斯廷斯加德（Ida Mathilde Steensgaard）創下的26公尺，安諾克的表現可說是大幅超越前人。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《衛報》報導，安諾克表示，多年夢想終於成真的感覺非常神奇，安諾克強調自己對於挑戰爬繩的意志非常強烈，從未有所改變，但是過程中總會經歷許多波折，包括天氣狀況，且在艾菲爾鐵塔挑戰紀錄也需要許多不同單位的參與，眾人協力下才能讓這一切圓滿達成。
安諾克在2022年贏得世界障礙賽冠軍（world obstacle course championship）後，才開始進行爬繩訓練。安諾克透露當時想找尋新的挑戰，剛好看到斯廷斯加德創下26公尺的女子繩索攀爬紀錄，便想說自己也來嘗試看看。
為了這次挑戰，安諾克花了一整年時間準備，她特別感謝到場見證的家人，「他們總是對我諄諄教誨紀律的重要性，敦促我全力以赴以追求更好成績」。由於媽媽罹癌，安諾克也宣布將替癌症團體募款，以推廣癌症的治療與預防。
安諾克是巴黎奧運傳遞聖火的火炬手之一，對於未來，安諾克透露自己將會重回熟悉的障礙賽領域，但同時也在考慮可能嘗試的各種挑戰。