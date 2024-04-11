國旅回溫！觀光署：今年首季「非法旅宿多107家」 開罰1976萬
國旅回溫，觀光旅遊復甦，為保障遊客住宿安全，交通部觀光署稽查各縣市旅館和民宿情況，根據統計，今年1月到3月非法旅館1125家，非法民宿661家，總計1786家，取締225次，開罰金額高達1976.6萬元，其中台北市非法旅宿最多，為日租房，高達298家，台中市也有227家、宜蘭縣為221家。
記者林莞茜／綜合報導
觀光署表示，非法旅館加上民宿，今年第一季增加了107家，分別來看為非法旅館1125家，非法民宿661家，共1786家；全台非法旅館，其中以台北市最多，非法旅宿有298家，都是日租型旅宿在未合法登記前即投入市場，台中市非法旅館和民宿共227家，宜蘭非法旅館及民宿共221家，高雄非法旅宿為119家，台南非法旅宿為115家。
取締開罰部分，首季各縣市政府罰款金額為1639.4萬元，取締非法民宿開罰337.2萬元，總計共1976.6萬元，其中以台北市取締開罰金額最多，非法日租套房36次，開罰359萬元，再來是台中市取締非法旅館36次，開罰370萬元，接著是台南市取締非法旅館26次，開罰322.4萬元。
觀光署表示，今年首季合法民宿有1萬1667家，較去年同期增加699家，說明民宿為家庭副業，以自宅空閒房間經營，相較旅館易因經營成本考量而停歇業，民宿較不受影響。至於部分縣市檢查、稽查家次、罰鍰次數及金額較去年同期減少，主因各地方政府依年度檢（稽）查計畫，每季執行能量不同，而有起伏。