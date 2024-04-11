高雄圓山音響大展登場　購票贈大會紀念專輯

音響界年度備受矚目盛事「高雄圓山HI-END音響大展」今（11）日起一連四天在高雄圓山大飯店盛大展出，匯集256個國際旗艦品牌，共90間獨立展房，以更寬敞舒適的聆聽空間，帶民眾一起體驗「聲音的文化」。而每年最受全台愛樂者關注的高雄音響展大會紀念CD製作，今年度邀請台灣青年鋼琴家林沂閱為大展錄製「狂喜」示範專輯，精彩可期。
記者陳美嘉／高雄報導
「高雄圓山HI-END音響大展」由高雄市電器商業同業公會音響專業委員會主辦。為了滿足家庭劇院迷的需求，嶄新規劃2F為「家庭劇院示範區」，打造「頂級劇院，在家重現」的絕佳享受。世界短焦智慧雷射電視輕鬆投放150吋大畫面、高鮮顯色4K投影機、多聲道環繞劇院系統等，以更加寬敞12坪起的劇院展示房重磅展演，主打歷年最多品牌、最專業的多聲道家庭劇院，邀您一起沉浸體驗。
今年集結眾多國際旗艦品牌及音樂人齊聚一堂，知名業者展示國內外頂級HI-END音響設備器材，參觀來賓可於展覽期間同時體驗頂級影像產品及音響所帶來的耳目一新震撼感，耳聽百萬級音色。展覽期間全家超商及官網皆提供售票服務，凡購票觀展至會場指定地點即可免費獲得限量大會紀念CD-林沂閱「狂喜」。此外，為感謝樂迷忠實支持，凡購票者不分金額票種，均享一票看四天。