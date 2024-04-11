3公司股票恐變壁紙！最快牧東6/20下櫃 廷鑫、昶虹11/19下市
金管會今（11）日公布截至今（113）年4月1日，上市櫃公司應申報家數共計1826家，除上市公司廷鑫、昶虹及上櫃公司牧東未如期出具112年度財務報告外，其餘公司均已於規定期限內完成公告申報。金管會表示，牧東自去年第3季就沒出財報，若未補交財報，停止買賣滿6個月，最快今年6月20日下櫃，而廷鑫、昶虹若不補交，最快今年11月19日下市。
記者顏真真／台北報導
金管會證期局官員也進一步說明，上市公司廷鑫部分，因為前任會計師終止財報查核簽證的委任，所以財報沒出來，4月2日已裁罰24萬元，4月8就已停止買賣，如果連續滿6個月，預估終止上市期間可能落在今年11月18日。
另一家上市公司昶虹部分，主要沒出具財報原因，一開始是簽證會計師沒完成簽報查核，所以4月2日先裁罰24萬元，當天公司也發布重訊委任簽證會計師主動終止委任，4月8日也已停止買賣，若連續滿6個月未改善，預估終止上市時間可能也落在11月18日。
最後一家上櫃公司牧東，證期局官員指出，從112年第3季財報一直沒出具財報，主要原因也是終止委任會計師，沒有再找到繼任會計師來簽證，從112年第3季就已沒申報，並已連續處罰，4月2日裁罰72萬元，並在112年11月17日就已停止買賣，所以起算6個月未改善，預計終止上櫃時間點可能落在6月20日。