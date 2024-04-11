買7-11、全家咖啡爽到！「多拿一物」結帳拿鐵變5元　外行人虧大

奈克洛茲瑪要來了！《Pokémon GO》Fest 2024亮點曝光：能抓色違

▲《Pokémon GO》官方昨（10）日發出最新預告片，究極異獸「奈克洛茲瑪」即將現身。（圖／取自YT@Pokémon GO）
▲《Pokémon GO》官方昨（10）日發出最新預告片，究極異獸「奈克洛茲瑪」即將現身。（圖／取自YT@Pokémon GO）

記者潘毅／綜合報導

《Pokémon GO》玩家注意了！Niantic近期正式宣布，Fest 2024 活動中的 5 星團體戰頭目，就是由傳說寶可夢「奈克洛茲瑪」擔當，而且初登場就能抓到色違型態，完整活動資訊也曝光了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《Pokémon GO》官方昨（10）日發出最新預告片，正式公布了Pokémon GO Fest 2024活動的5 星團體戰頭目，就是由《寶可夢 太陽／月亮》（Pokémon Sun / Moon）第七世代阿羅拉地區的究極異獸「奈克洛茲瑪」擔當。

▲Pokémon GO Fest 2024活動團體戰頭目一次看。
▲Pokémon GO Fest 2024活動團體戰頭目一次看。（圖／取自Pokémon GO官網）
Pokémon GO Fest 2024活動將在2024年7月13日（星期六）～2024年7月14日（星期天）起，於全球盛大登場，還有機會能抓到費洛美螂、爆肌蚊以及電束木等究極異獸的色違，並於日本、美國、西班牙舉辦現場限定活動。

▲奈克洛茲瑪一登場就能抓到色違型態。（圖／取自YT@Pokémon GO）
▲奈克洛茲瑪一登場就能抓到色違型態。（圖／取自YT@Pokémon GO）
寶可夢熱潮不減！台北車站驚見破千訓練家抓神獸

2016年7月時推出的Pokémon GO，歷經8年的不斷更新，遊戲中已經能抓到破千種的寶可夢，而且在全球範圍人氣依舊不減。在3月中旬時，《Pokémon GO》推出團體戰活動，讓玩家能捕捉神獸「原始固拉多」、「原始蓋歐卡」以及暗影超夢等神獸。

▲3月23日時，台北車站大廳竟湧入上千名玩家，席地而坐相互約戰，共同擊敗固拉多捕捉神獸固拉多。（圖／取自精靈寶可夢社團 Pokemon GO）
▲3月23日時，台北車站大廳竟湧入上千名玩家，席地而坐相互約戰，共同擊敗固拉多捕捉神獸固拉多。（圖／取自精靈寶可夢社團 Pokémon GO）
結果這也讓大批玩家集中在道館密集的地點進行共同作戰，其中交通樞紐台北車站更在23日當天會及超過上千名玩家席地而坐開始抓寶，盛大場面也讓大批網友讚嘆寶可夢魅力無窮。

固拉多來了！台北車站大廳驚見上千人席地而坐　全都是寶可夢玩家

《寶可夢傳說 Z-A》確定2025年發售！預告片藏亮點　MEGA進化回歸

寶可夢紀念球造型悠遊卡登場！感應還會發紅光　開賣時間、地點曝

《吉伊卡哇》紅到中國！日本作者曾讚「台灣是好國家」　陸粉開燒

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生