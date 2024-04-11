奈克洛茲瑪要來了！《Pokémon GO》Fest 2024亮點曝光：能抓色違
《Pokémon GO》玩家注意了！Niantic近期正式宣布，Fest 2024 活動中的 5 星團體戰頭目，就是由傳說寶可夢「奈克洛茲瑪」擔當，而且初登場就能抓到色違型態，完整活動資訊也曝光了。
記者潘毅／綜合報導
《Pokémon GO》官方昨（10）日發出最新預告片，正式公布了Pokémon GO Fest 2024活動的5 星團體戰頭目，就是由《寶可夢 太陽／月亮》（Pokémon Sun / Moon）第七世代阿羅拉地區的究極異獸「奈克洛茲瑪」擔當。
Pokémon GO Fest 2024活動將在2024年7月13日（星期六）～2024年7月14日（星期天）起，於全球盛大登場，還有機會能抓到費洛美螂、爆肌蚊以及電束木等究極異獸的色違，並於日本、美國、西班牙舉辦現場限定活動。
寶可夢熱潮不減！台北車站驚見破千訓練家抓神獸
2016年7月時推出的Pokémon GO，歷經8年的不斷更新，遊戲中已經能抓到破千種的寶可夢，而且在全球範圍人氣依舊不減。在3月中旬時，《Pokémon GO》推出團體戰活動，讓玩家能捕捉神獸「原始固拉多」、「原始蓋歐卡」以及暗影超夢等神獸。
結果這也讓大批玩家集中在道館密集的地點進行共同作戰，其中交通樞紐台北車站更在23日當天會及超過上千名玩家席地而坐開始抓寶，盛大場面也讓大批網友讚嘆寶可夢魅力無窮。