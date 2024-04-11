巷仔內／林佳龍成外交資歷最弱外長　恐難逃「政治凌駕專業」標籤

我是廣告 請繼續往下閱讀
盤點林佳龍的資歷，僅有擔任國安會諮詢委員、以及在蔡政府聘為外交部無任所大使，負責數位新南向政策時與外交最為相關，另外擔任總統秘書長時，與蔡英文總統接見多位外國訪賓，但即便如此，與前任外交部長們相比，資歷仍稍嫌薄弱。
此外，另一方面，民進黨內派系的利益分配也早已經是公開的秘密，在新內閣成員陸續公布後，就有人點名新潮流的鄭文燦以及正國會的林佳龍沒有位置，在10日的民進黨中常會中，正國會中常委陳茂松更對卓榮泰開炮，意有「不要吃得這麼狠（台語，指兇殘）啦！」，時間才過去24小時，執政黨就幫林佳龍找到擔任對外工作非常重要的外交部長一職。此舉恐讓上至執政黨、下至林佳龍引來「政治凌駕專業的」質疑，甚至又誕生下一個如傳聞將擔任國防部長的顧立雄一般的「萬用閣員」。
然而與在金管會、國安會秘書長任內獲得好評的顧立雄相比，林佳龍擔任各項職務時爭議更多，在台中市長任內，有日後被監察院糾正的廢除BRT，東亞青運被拔、千億海水採礦案騙局等爭議；到了交通部長任內，更發生太魯閣號出軌事故，造成49人罹難，也讓林佳龍辭去交通部長，此後沉寂一段時間後才轉任總統府秘書長。
在台灣國際情勢日益嚴峻的今天，外交部長任用一位非專業出身的內閣閣員，可以說是賴清德政府一個大膽的決定，如何打破政治凌駕專業的標籤、如何率領台灣在國際場域中突破中國威脅、力保邦交國不失，都將新政府的一大挑戰，反過來說，外交若有失，肯定將成外界放大檢視的一環。