安妮來台13年首遇大地震！驚醒擔心「沒穿衣服」：不敢自己睡
俄羅斯女星安妮外型亮眼、個性直率，來台13年擁有高人氣，近來台灣地震不斷，也讓她首度感受到天搖地動的威力，回憶起花蓮地震當天仍心有餘悸，嚇到至今不敢一個人睡覺，需要妹妹每晚都陪睡。
記者吳昕蓓／綜合報導
3日發生25年來最大地震，來台13年的安妮第一次遇到這麼大的地震。安妮透露她當天清晨才睡，沒想到8點多就被地震搖醒，當下她非常害怕，「我是在夢中驚醒，當時很慌張不知怎麼辦，心想是否要先穿衣服再跑出去？」安妮嚇到無法反應，一直到接到妹妹的電話才回過神來。
由於住在高樓層10樓，安妮家中物品衣服全散落一地，她和妹妹合力整理5小時才恢復原狀，這幾日的餘震更讓她如驚弓之鳥，至今不敢一個人睡覺，需要妹妹每晚都陪著她。
安妮日前赴尼泊爾展開10天的公益之旅，在短短7天內在尼泊爾努瓦科特高山區的學校，打造一座兒童遊樂場，這是她第2次前往尼泊爾做公益，本來出發前壓力很大，擔心無法如期完成，沒想到進展順利一周完工，剛好趕上學校50周年校慶活動上啟用，「我真的好高興，一整晚都睡不著，所有一切都讓我感動得不停落淚！」人美心善的她更計畫今年夏天回到俄羅斯，期待能把愛心送回家鄉。
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