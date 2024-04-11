黃子佼瘋狂迷戀蔡燦得！蒐集美照可貼滿一面牆 吳宗憲一句話狂虧
捲入未成年不雅片風波的黃子佼，過去緋聞對象幾乎都是嫩妹，包括小S、夏宇童，和孟耿如相戀時對方也年僅22歲，而他剛出道時瘋狂迷戀可愛童顏的蔡燦得，卻因蔡爸爸阻止，苦苦追求而不可得，兩人最後成為好友，一起上《愛上九點半》節目聊起往事，黃子佼不諱言私下蒐集蔡燦得的宣傳照，讓主持人吳宗憲驚呼：「你當作蒐集Hello Kitty磁鐵啊！」
記者江芷稜／綜合報導
黃子佼對青春俏麗的少女情有獨鍾，當年他與蔡燦得都是1988年正式出道，對於年紀相仿的美麗女孩主動展開追求，甚至捧著99朵玫瑰花束在畫室門口等女方下課，不過女方爸爸對黃子佼沒有好感，覺得他不是好人，不願她跟圈內異性有交集，力阻女兒跟黃子佼交往，甚至不讓兩人同台錄製張菲的節目，讓這段關係只能化為友情。
黃子佼毫不掩飾對蔡燦得的喜愛，甚至在節目上公開表示，女方發行唱片時，自己利用特殊管道向唱片公司索取宣傳照，一般藝人會給各家媒體不同樣式照片，每家頂多2、3張，黃子佼卻因瘋狂迷戀她，想方設法蒐集到所有照片，幾乎可以貼滿一整面牆，超狂行徑讓吳宗憲傻眼，笑稱這跟蒐集Hello Kitty磁鐵一樣，還質疑他「是否散彈槍打鳥才沒追到」。
黃子佼表示當時很喜歡蔡燦得，後來沒追到滿難過的，最後關係昇華成要好的朋友，私下交情延續數十年，蔡燦得去過他的家裡聽音樂，認為彼此心有靈犀，是難得的知己，如今見到黃子佼陷入性騷擾風波，她至今未在社群平台對此事發言，只關心花蓮大地震的災情。
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