台灣科技廠Q1財報陸續出爐！陸行之點名這5產業成長率超於半導體
近日台灣多家科技廠及半導體公司公布今（2024）年3月及第1季表現，可說是幾家歡樂幾家愁。資深半導體產業評論家陸行之昨（10）日發文分享自己的看法，並點出射頻、設計服務、機電潔淨室工程、存儲記憶體、晶圓代工等5產業，3月份成長率都高於全球半導體2月份16%的年增。
記者魏妤庭／台北報導
陸行之表示，3月份比2月年比有明顯改善產業，包含LED面板、電源管理、手機射頻、遊戲顯卡、散熱、設備材料、機電潔淨室工程、存儲記憶體以及晶圓代工。但惡化的有感測觸控晶片、Wi-Fi。
此外，陸行之指出，射頻、設計服務、機電潔淨室工程、存儲記憶體、晶圓代工等，3月份成長率都高於全球半導體2月份16%的年增。ABF/BT載板、8"/12" 晶圓片、電力功率晶片等公司3月份營收年減超過10%，推論應是供過於求及價格競爭造成。
陸行之表示，今年首季營收高於彭博社分析師預期超過9%的公司有6家，包含AI伺服器相關、大尺寸LED驅動晶片、WI-Fi通訊網路、NAND flash相關的美國公司也可能報喜。而首季營收低於彭博社分析師預期超過9%的公司有6家，與日本、中國、德國晶圓相關廠商新一季度可能暴雷。至於為何以9%為界線，他解釋，分析師頂多上修全年預測5%，但以9%為界線，除了營收要修正，毛利率也要調整，一下獲利就可能改個15到25%，不可小覷。