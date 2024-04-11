鴻華先進橋頭新廠動土！電巴重要出海口　加速打造產業聚落

我是廣告 請繼續往下閱讀
鴻華先進表示，新廠將結合數位孿生（Digital Twin）科技，導入雲端互聯技術、虛實產線協同運作，以及數位即時監控，確保生產品質。除了既有的電動巴士產線建置外，鴻華橋頭新廠也將規劃商用／乘用車的實驗與測試環境，期待能夠進一步帶動台灣電動車產業，並在高雄形成產業聚落。
鴻華先進總經理李秉彥指出，鴻華先進在董事長劉揚偉的帶領下，結合鴻海集團BOL全球電動車產業佈局推動，以CDMS商業模式持續推進全球布局，打入美洲、東南亞等主流市場，同時建構電動車生態系，邁向「立基台灣，放眼全球」之目標。
李秉彥表示，鴻華先進以短短不到3年時間推出首款電動巴士MODEL T，及一系列的乘用車款，有MODEL C、MODEL E、MODEL B；目前MODEL C已下線超過700輛給客戶，持續大量交付中；MODEL B預計今年第四季度投入量產。
MODEL T作為鴻華先進首款自主研發的電動巴士，李秉彥坦言，MODEL T從高雄出發，一路拓展至各縣市，目前包括台南、嘉義、彰化、台中、新竹、新北、台北、台東、金門都有MODEL T的身影；東南亞及美洲相關的專案也在陸續洽談中。在海內外客戶大力支持下，促使鴻華決定投入電巴製造的主要原因。