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鴻華先進橋頭新廠動土！電巴重要出海口　加速打造產業聚落

▲鴻海旗下鴻華先進今（11）日於高雄橋頭科學園區舉行新廠動土典禮，該廠預計2025年完工，初期產能約年產500輛。（圖／鴻華先進提供）
▲鴻海旗下鴻華先進今（11）日於高雄橋頭科學園區舉行新廠動土典禮，該廠預計2025年完工，初期產能約年產500輛。（圖／鴻華先進提供）

記者許家禎／台北報導

鴻海旗下鴻華先進今（11）日於高雄橋頭科學園區舉行新廠動土典禮。鴻華先進首款自主研發電動巴士MODEL T自2022年量產交付以來，相繼投入全台各縣市公共運輸獲得熱烈迴響。應海內外客戶大力支持，鴻華橋頭新廠預計2025年完工，初期產能約年產500輛、2028年目標擴產至1000輛。除了滿足國內市場需求，鴻華橋頭新廠也會是電巴的重要出海口。

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鴻華先進高雄橋頭科學園區今日舉行動土，鴻華先進科技總經理李秉彥、高雄市市長陳其邁、高雄市議長康裕成、副市長羅達生皆蒞臨，為新廠動土送上祝福！鴻華先進指出，基於鴻海科技集團智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大平台的頂層架構，橋頭新廠會是集團在台灣建置的指標性AI工廠之一。

鴻華先進表示，新廠將結合數位孿生（Digital Twin）科技，導入雲端互聯技術、虛實產線協同運作，以及數位即時監控，確保生產品質。除了既有的電動巴士產線建置外，鴻華橋頭新廠也將規劃商用／乘用車的實驗與測試環境，期待能夠進一步帶動台灣電動車產業，並在高雄形成產業聚落。

鴻華先進總經理李秉彥指出，鴻華先進在董事長劉揚偉的帶領下，結合鴻海集團BOL全球電動車產業佈局推動，以CDMS商業模式持續推進全球布局，打入美洲、東南亞等主流市場，同時建構電動車生態系，邁向「立基台灣，放眼全球」之目標。

李秉彥表示，鴻華先進以短短不到3年時間推出首款電動巴士MODEL T，及一系列的乘用車款，有MODEL C、MODEL E、MODEL B；目前MODEL C已下線超過700輛給客戶，持續大量交付中；MODEL B預計今年第四季度投入量產。

MODEL T作為鴻華先進首款自主研發的電動巴士，李秉彥坦言，MODEL T從高雄出發，一路拓展至各縣市，目前包括台南、嘉義、彰化、台中、新竹、新北、台北、台東、金門都有MODEL T的身影；東南亞及美洲相關的專案也在陸續洽談中。在海內外客戶大力支持下，促使鴻華決定投入電巴製造的主要原因。



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