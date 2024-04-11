超級裘爺來了／兩聯盟合併在即？球評李亦伸：台灣籃球熱潮在下滑
台灣籃壇合併在即？台灣2個職籃聯盟本賽季開打前，外界許多傳聞謠傳，兩聯盟即將完成合併，將會以8支球隊的模式展開新賽季，但最終因時間壓力關係而作罷。資深球評李亦伸在《超級裘爺來了》單元中，也表示台灣職籃的熱度正在慢慢消退，他說到：「不管未來台灣的兩聯盟走向如何，職籃熱潮都有可能慢慢地消退。林書豪回來台灣的第2個賽季，他的影響力正在逐漸下滑，不只是在球場上，甚至是關注度也是如此。」
記者陳品翔／綜合報導
李亦伸談到，台灣籃壇未來最好的發展方向，他認為「一個職籃、兩個聯盟」對於台灣籃球是最好的，並說到：「兩個聯盟可以合作，不需要合併，PLG與T1有各自不同的打法跟風格，讓市場來淘汰不適合的聯盟、球隊、球員等，這就是市場機制，不要淪為人為干擾，討厭誰就不讓誰加入，我覺得這樣沒有必要。」
雖然在日後兩個聯盟或許終究會走向合併，但李亦伸則認為，台灣職籃可以效法日本職棒的作法，採取中央聯盟、太平洋聯盟這樣的方式，雙方也可以再共同推派出一位聯盟的會長，並且各自打各自的比賽，最終選出彼此的冠軍，再來進行最終的「台灣大賽」，或許能夠激盪出更耀眼的火花。
李亦伸也在節目上，點出台灣球隊與NBA球隊最大的不同，並直言台灣有許多球隊多由球隊高層或老闆主導，他說到：「不管是球隊營銷、啦啦隊，或者是到洋將的選擇，許多老闆都希望能夠主導，老闆佔有絕對的權力，與NBA是球員聯盟不同，我想這是大家要去認知到的地方。」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁