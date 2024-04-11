人物／林佳龍接外長！台中市長任內爭議多　曾因太魯閣事故辭官

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2015年4月10日，台中捷運綠線G4至G5站間發生鋼梁墜落事故，重達209噸的鋼梁掉落，擊中下方車輛，造成4死4傷，事發時正在韓國首爾訪問，收到消息後連夜趕回台灣處置。
2018年3月6日，林佳龍召開記者會宣布，與德商哈利霍夫曼諮詢公司簽訂「海水採礦聯合開發投資案」合作備忘錄，宣布全球首例多元海水多元採礦計畫將落腳台中港，預計投資金額高達1,100億元，興建首座海水採礦場。但經媒體追查發現，來自德國的霍夫曼諮詢公司竟是「1人公司」，且德國聯邦登記入口網查詢找不到註冊資料，記者會當天也不見任何德方駐台代表參與。對此，林佳龍深夜在臉書PO文坦承疏失，市府確實掌握資訊不夠充分。
2018年底地方選舉，林佳龍慘敗給國民黨盧秀燕21萬票，歸因於缺乏亮眼市政建設、台中空汙、韓國瑜效應與中央執政拖累。隔年1月，時任行政院長蘇貞昌邀請林佳龍接任交通部長。
不料，林佳龍接任交通部長後，於2021年4月2日上午發生臺鐵408次太魯閣號出軌事故，造成49人死亡、200多人受傷，交通部長林佳龍致電總統蔡英文表達請辭之意，4月15日獲行政院長蘇貞昌批准辭呈，並於同月20日生效。
林佳龍投入2022年新北市長選戰，卻慘敗給尋求連任的侯友宜45萬票。隔年初，林佳龍接替李大維接任總統府秘書長至今。