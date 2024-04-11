亞灣2.0中央地方合作啟動招商　擴大產業群聚發展腹地

自創品牌堅持台灣製造　劉柱均熱心公益獲選優秀青年代表

▲阜冠國際開發有限公司總經理劉柱均， 為二代接班創立「阜冠」品牌，並持續參與多項公益活動，獲得今年救國團高雄市青年節社會優秀青年代表。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲阜冠國際開發有限公司總經理劉柱均， 為二代接班創立「阜冠」品牌，並持續參與多項公益活動，獲得今年救國團高雄市青年節社會優秀青年代表。（圖／記者陳美嘉翻攝）

記者陳美嘉／高雄報導

救國團辦理高雄市社會優秀青年代表遴選，今年共遴選出31位高雄市各領域優秀人士。其中，阜冠國際開發有限公司總經理劉柱均， 為二代接班，自父親手中接下傳統成衣產業並進行轉型，創立「阜冠」品牌，堅持台灣製造，提供舒適、優質產品，並持續參與兒福、教育、動物保育等相關公益活動，獲得今年救國團高雄市青年節社會優秀青年代表。

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劉柱均的雙親早年在武廟市場發跡，從擺攤賣衣服開始，後來經人牽線走入成衣製造行業，一開始幫廠商做外套一砲而紅，當時還屬於家庭代工性質，成員也只有三人。中國開放台商登陸，低廉人工成本吸引許多成衣廠外移，技術及幹部都被帶走，最後成品還大量回銷台灣，一下子打壞外套市場行情，劉柱均的雙親被迫轉型做polo衫，反而闖出一條生路。

▲劉柱均（右）長期贊助弱勢團體。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲劉柱均（右）長期贊助弱勢團體。（圖／記者陳美嘉翻攝）
為了分攤二老的辛勞，劉柱均服完兵役立即投入家族事業，並進行一連串企業改革，從紙本進入電子化，並改良管理系統，讓公司體質更趨完善，自己也繼續進修學習。劉柱均表示，從上一代身上學到許多，包括追求完美的精神，對顧客也永遠堅持最好的服務及負責到底的態度。在長期耕耘下，一些發展快速的連鎖品牌也成為死忠支持者。目前公司已達到一定規模，接下來將進入擴編階段，主打外銷市場，以「台灣製造」為號召。

這幾年劉柱均和其他企業共同贊助一支在地的自由車隊，去年三家贊助商相繼退出，車隊教練找上劉柱均尋求協助，「阜冠」獨家冠名的自由車隊自此成立，劉柱均陪著在地運動選手一起成長，共同分享榮耀的時刻，下一步希望亞洲車后黃亭茵能爭取到奧運參賽資格。 此外，他也曾捐贈包括六龜高中自由車隊、三民中學桌球隊、嘉興國中巧固球隊服裝。

劉柱均不諱言他對公益活動忘情的投入，與先天患有妥瑞斯症的父親有很大的關係，做公益的對象也不僅限於運動界，特別幫助弱勢的小朋友，包括高雄市私立小天使家園、高雄市立民生醫院飛象家園、社團法人教育發展協會都長期接受過他捐贈的工作服，最多曾一次贊助近200件，協助弱勢團體節省龐大開銷，讓失依兒及身心障礙兒得到更妥善的照顧。

身為家長的劉柱均對校園教育資源的挹注更是投入，參與家長會各項職務之外，也不忘弱勢與偏鄉學童，捐贈仁武國小大型觸控螢幕，有助於提高小朋友學習成效；捐贈仁武國小特教班跑步機，培養孩子專注力；贊助經費將知名餐車導入偏鄉，協助寶來國中執行創意英語計畫等。

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