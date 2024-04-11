馬習二會落幕 朱立倫喊話賴清德：兩岸雙輸雙贏「就在一念之間」
「馬習二會」昨天圓滿落幕，前總統馬英九在中國國家主席習近平面前，直呼「中華民國」、「一中各表」，達成重要里程碑。對此，國民黨主席朱立倫今（11）日向準總統賴清德喊話，這是一個選擇的時刻，到底要交惡還是要交流？是要對抗還是要對話？是兩岸要雙輸還是雙贏？就在一念之間。
記者林怡昕／台北報導
朱立倫今天下午陪同虎尾鎮長候選人林嘉弘車隊掃街，受訪時被問及馬習二會，朱指出，馬習二會相當成功，同時也是兩岸交流非常重要的一步，對於520之後的賴政府，開啟了一扇和平的門，對於賴清德來講，這是一個選擇的時刻，到底要交惡還是要交流？是要對抗還是要對話？是兩岸要雙輸還是雙贏？就在一念之間。
朱立倫說，他相信昨天交流成果，就是希望大家從中華民族的情感出發，兩岸唯有和平，才能夠為人民創造最好的環境，兩岸承受不了任何的戰爭造成的傷害，這是一個選擇的問題，希望民進黨這一念之間，以及所有的抉擇，是為台灣人民來做考量。
針對賴清德新內閣，朱立倫則說，現在的內閣除了是一個最聽話幕僚群組成的內閣，就是民進黨派系的整合跟分配，現在大概就是所謂「誰願意加入所謂的賴系，跟非賴系的一個選擇」，所以看到很多不同的派系的聲音，最後可能都會歸為新的賴系，這是民進黨派系整合的過程，但是這跟台灣的主流民意、專業考量，似乎距離非常的遙遠。