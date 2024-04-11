母親節先準備！全聯衛生棉買1送1　賣場全館滿額9折「只有一天」

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡全聯福利中心
📍門市｜4月12日起至4月25日
◾好自在INFINITY液體衛生棉，量多日用 27cmx10片／日用 24cmx10片／超長夜用 34cmx10片，每盒原價120元，任2盒特價149元、平均特價75元
◾靠得住茶樹舒涼衛生棉小蒼蘭日用 23cmx18片／小蒼蘭日夜 28cmx16片，原價169元買1送1，平均特價85元。
◾靠得住草本抑菌加強版日用23cmx12片x2包／28cmx11片x2包，原價195元買1送1，平均特價98元。
◾蘇菲超熟睡內褲型衛生棉草本抑菌L號2片／草本抑菌XL號2片，平均特價69元
◾好自在熊抱安睡褲M號2片／安睡褲L號2片／安睡褲XL號2片，原價65元任選4包165元、平均特價98元。
◾靠得住完美封漏晚安好眠褲經典完封L號2片／好眠褲經典完封XL號2片，原價59元任選4包149元、平均特價38元。
◾全店衛生棉單筆每滿259元現折30元
◾任一衛生棉加購2片裝褲型衛生棉現折10元
🟡愛買量販
◾4/14(日) HAPPY GO會員全館單筆付款金額「滿2000元享9折」，折扣金額以現金抵用券贈送，滿2000元送200元，滿2500元送250元，單筆最高回饋300元
◾即日起至4/23(二)愛買APP發送全館滿1000元現折100元現金抵用券
◾即起至5月1日前，預購母親節蛋糕單筆滿500元贈50元麵包現金折價券