離譜醫療疏失！民生醫院遭開罰50萬 胸腔名醫寫假病歷2大過免職
高雄民生醫院驚傳重大醫療疏失，誤對一名低血壓患者執行胸腔引流手術，導致其白白挨刀，高市衛生局今（11）日開罰醫院50萬元罰鍰，並針對5名疏失人員中的4人各記過乙次，主刀醫師記大過並移付懲戒，此外，該主刀醫師事後涉嫌病歷登載偽造，因此加重處分2大過免職。
記者林莞茜／綜合報導
民生醫院指出，當日是依照標準流程，開刀房護理師應先打電話給護理站護理師，進行病患傳送；再早上8點，在白班、晚班交接過程時，卻是主治醫師跳過流程，直接打到護理站要求傳送病人。推送患者的工友卻搞烏龍，錯把低血壓入院的黃姓男患者推進開刀房，而黃男因中風意識不清無法表達，直接被送進手術室。護理師給藥時，發現黃男不在病房內，才發現工友送錯病人進開刀房，而手術結束後，才發現病患姓黃、不姓張。
民生醫院證實醫療疏失，高雄市衛生局今依醫療法第108條第1款規定「醫療機構屬醫療業務管理之明顯疏失，致造成病患傷亡者」，處以最高50萬元罰鍰，並責請院方依醫療事故預防及爭議處理法第34條「醫療機構應就重大醫療事故，分析其根本原因、提出改善方案，並通報主管機關」。
衛生局為釐清醫療流程疏失，依法懲戒主刀醫師大過1次，並依醫師法第25條規定移付懲戒；其他4名麻醉醫師、開刀房護理師、病房護理師及運送工友則因未依規定落實病人辨識，均記過1次。；並在進一步調查中，發現該名主刀醫師不僅開錯刀，且事後涉嫌病歷登載偽造，因此加重處分處2大過與免職。