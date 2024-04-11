藏壽司再增2例食物中毒通報！4分店爆缺失 新北衛生局限期該改正
新北市衛生局持續關注與清查藏壽司疑似食品中毒案，截至今（11）日18時，新增民眾4人於9日前往藏壽司新莊宏匯店用餐後出現嘔吐及腹瀉等症狀，及民眾2人於9日前往藏壽司新店威秀裕隆店用餐後出現腹痛及腹瀉等症狀，其中5人就醫後症狀緩解當日即返家休養。
記者林莞茜／綜合報導
衛生局接獲通報後立即派員前往藏壽司新店威秀裕隆店進行稽查，現場見層架及油炸機不潔及冷凍庫結霜等衛生缺失，已命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定，處新臺幣6萬元以上2億元以下之罰鍰；另查核現場已無同批食餘檢體，依據民眾提供共同攝食餐點，現場抽驗鮪魚山藥泥軍艦及秋刀魚握壽司檢驗衛生標準，倘檢驗結果與規定不符，經命業者限期改善，複抽仍不符規定可處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
因藏壽司近期已經連續有3家分店均出現疑似食品中毒通報，其中2家經衛生局要求暫停作業直至改善為止，並清查藏壽司旗下新北9家分店，依據食品良好衛生規範準則查核結果，2家分店稽查合格，3家分店(中和橋和店、板橋中山遠百店及三峽學成店)現場見有設備與機具不潔及冷凍庫未定期除霜等衛生缺失，已命業者限期改正，若屆期仍未改善完成將依食安法處辦，另其餘4家分店衛生局將持續查核以確保市民健康。