大魯閣「寵愛媽媽節」17日登場 餐飲滿399送39大創券
中部百貨業母親節促銷戰又加入一家!台中大魯閣新時代購物中心推出的「寵愛媽媽節」，17日起開跑，包括曼麗會員天天過卡抽小米掃地機器人，滿額再送品牌餐券、代幣等好康送不完。另聚餐獨享雙重送，全館餐飲滿399元送大創39元折價券，再抽全家福寫真、澄悅酒店住宿券、威秀影城電影票和遊戲愛樂園入場券，母親節就是要寵愛媽媽無極限！
記者金武鳯/台中報導
看準母親節商機，檔期間化妝品累積滿2000元送200元、全館累積滿3000元送300元，累贈無上限！滿萬再送威秀影城電影票、福湯岩盤浴體驗券等加碼好禮！日系服飾品牌深受國人喜愛，因此今年獨家推出UNIQLO 滿2000元送100元，與消費者一同迎接夏季到來。不只如此，大魯閣新時代再攜手多家銀行推出刷卡禮，滿仟送佰刷指定銀行信用卡，最高可享5000元回饋。
拼業績，大魯閣新時代近期陸續引進多家美食品牌，諸如獨具台式復古風格的「這一小鍋」，主打自助BAR吃到飽，18、19日2天推出買一鍋送一鍋、20、21日第二鍋享半價優惠。另韓式烤肉吃到飽的「肉夯夯」也將在五月中旬開幕，十五種肉品供饕客選擇，搭配韓式小菜、辣炒年糕、煎餅等多樣韓國熟食，邀您一起體驗美味！歡慶「福湯岩盤浴」開幕，大魯閣新時代搶先隆重獻禮：首三名全館消費滿100,000元，送福湯岩盤浴雙人一年份體驗！
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