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熊熊曾抱假人當黃子佼春夢攝影展女主角　大尺度照曝光

▲女星熊熊（右）2013年擔任黃子佼掌鏡的「春夢‧女神」攝影展女主角，坦言過程沒有不舒服，只是想要完成一個作品。（圖／熊熊FB）
▲女星熊熊（右）2013年擔任黃子佼掌鏡的「春夢‧女神」攝影展女主角，坦言過程沒有不舒服，只是想要完成一個作品。（圖／熊熊FB）

記者江芷稜／綜合報導

藝人黃子佼性騷擾風暴蔓延！他不僅購買未成年不雅片，這幾年也藉由藝術攝影展之名義，拍攝許多尺度大膽的裸露照片，包括2013年的「人魚展」、「春夢‧女神展」，受害者紛紛跳出來，回憶起過去被吃豆腐的不堪回憶，其實只是滿足他的私慾，身材傲人的女星熊熊（卓毓彤）當時就是春夢攝影展的主角，不過堅持專業原則，她完全配合黃子佼的要求拍攝，希望能留下好作品，並向《NOWnews今日新聞》表示：「沒有感覺不舒服或不禮貌，個人沒有想太多，就是好好地完成一個作品。」

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▲女星熊熊升格當媽媽後，對於下一代的性教育相當憂心。（圖／熊熊FB）
▲女星熊熊升格當媽媽後，對於下一代的性教育相當憂心。（圖／熊熊FB）
黃子佼過去對日本文化涉略深，交了許多藝術家好友，不僅自己收藏藝術品，也晉升導演、攝影師擴展事業，受邀參與藝術展，熊熊2013年擔任春夢攝影展的女主角，黃子佼說平均5天會做一次春夢，對象不限，天后歌手到朋友都有，大方承認熊熊是他的理想型，對女生很有感覺，但沒有進一步計劃，因為自己老了「懶得談戀愛」。

▲熊熊配合黃子佼要求，只貼胸貼和穿丁字褲，與假人模擬性愛。（圖／微當代文創FB）
▲熊熊配合黃子佼要求，只貼胸貼和穿丁字褲，與假人合影。（圖／微當代文創FB）
▲黃子佼為了春夢攝影展，為熊熊製作專屬面紙。（圖／微當代文創FB）
▲黃子佼為了春夢攝影展，為熊熊製作專屬面紙。（圖／微當代文創FB）
熊熊為了該展覽犧牲頗大，只貼著胸貼跟穿丁字褲，跟假人模特兒進行擁抱等互動，尺度相當性感，黃子佼當時讚美她專業、配合度高，還會主動要求繼續多拍幾張，希望攝影師能拍到滿意的作品，熊熊當時也有經紀人陪同、盯場，對於大尺度裸露沒有抗拒，合作過程沒有感覺不舒服，沒有想太多，就是想順利完成一個作品。

▲女星熊熊（右）拍攝過程有經紀人陪同，沒有感覺不舒服。（圖／熊熊FB）
▲女星熊熊（右）拍攝過程有經紀人陪同，沒有感覺不舒服。（圖／熊熊FB）
▲對於黃子佼的不雅片事件，女星熊熊（左）覺得很遺憾。（圖／熊熊FB）
▲對於黃子佼的不雅片事件，女星熊熊（左）覺得很遺憾。（圖／熊熊FB）
▲熊熊配合黃子佼要求，與假人模擬性愛互動。（圖／熊熊FB）
▲熊熊配合黃子佼要求，與假人擁抱互動。（圖／熊熊FB）
熊熊近日剛誕下女兒升格當媽媽，對於黃子佼等未成年不雅片爭議，她坦言看到新聞覺得遺憾，會擔心若女兒長大遇到類似的事該怎麼辦，質疑台灣性教育仍有缺失，才會釀成問題，「尤其現在我當了媽媽，除了生氣，更多的是擔憂！」老公則希望女兒不要太早交男友，避免父母擔心。

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