張小燕一舉動證明她不無辜　作家：袒護黃子佼立場非常明顯

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對此疑問，莎莉夫人解答：「不是黃子佼讓他們害怕，而是黃子佼的靠山令藝人害怕，他的靠山能影響台灣演藝圈！」並指集結眾星督促修法的聲明稿也沒點名黃子佼，「好好看清『不敢』的底層原因，就知道為什麼會炎上張小燕！」
「張小燕並不無辜！」莎莉夫人說，張小燕做為黃子佼的經紀人、經紀公司老闆，「當旗下藝人觸法犯罪時，公司不但沒有切割，還把律師揚言告媒體的聲明稿置頂於官網，袒護黃子佼的立場，非常明顯。」
莎莉夫人直言，黃子佼是惡，袒護惡也是惡，既是惡，被批評就是應該的，「駡我獵巫、無限上綱的人，請想想公司員工觸法犯罪，公司就算事先不知情，但在知情後能不處理嗎？你還認為張小燕是無辜的嗎？」
不少網友大表認同：「所以看得出隋棠多勇敢了」、「她一點都不無辜，她應該知道很久了！搞不好還有處理過」、「我不相信資深藝人沒有耳聞過黃的齷齪事」、「對張小燕很失望，我也從不認為她是無辜的」、「對於這些藝人們一個字都不敢提到黃，覺得傻眼」、「單純只是前輩，張小燕確實無辜；但他是她旗下的藝人，她是牠的老闆，他病態不是一日之寒，她不可能不知道，沒什麼好無辜的！」
然而，有網友嗤之以鼻：「張小燕當然無辜，不要公審無關的人！一個成年人犯錯，關另一個成年人什麼事？嘴上說的是保護兒少，卻打著無關的人，保護到哪一位兒少？以妳的邏輯也可以說妳是在鼓勵網路霸凌？」
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