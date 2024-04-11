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張小燕一舉動證明她不無辜　作家：袒護黃子佼立場非常明顯

▲作家點出張小燕一舉動證明她不無辜，袒護黃子佼立場非常明顯。（圖／TVBS提供）
▲作家點出張小燕一舉動證明她不無辜，袒護黃子佼立場非常明顯。（圖／TVBS提供）

記者楊穎軒／綜合報導

黃子佼涉嫌對多名年輕女子性騷擾、強制猥褻和強制性交，除了性侵案列為他字案調查，其餘案件皆因和解而不起訴，購買偷拍未成年少女不雅影片則被處以緩起訴，重大惡行引發群星切割、抵制，他的恩師張小燕至今沉默不語成為箭靶。網紅作家「莎莉夫人」不齒張小燕公司把律師聲明置頂的行為，怒問：「你還認為張小燕是無辜的嗎？」

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▲輿論不滿黃子佼惡行重大，處罰卻不痛不癢。（圖／記者葉政勳攝）
▲輿論不滿黃子佼惡行重大，處罰卻不痛不癢。（圖／記者葉政勳攝）
莎莉夫人今（11）日在臉書表示，自己認同一人做事一人當，不少藝人發聲捍衛小燕姐，稱不應該誅連無辜之人是對的，「但前提是必須是真無辜！一堆人出面駡黃子佼，卻又怕這怕那，不敢講出『黃子佼』三個字就算講了，還會緊張到發抖...黃子佼究竟有什麼磕不得、碰不得的？為什麼不敢點名他？為什麼點了會在演藝圈丟了工作？會沒有飯吃？」

對此疑問，莎莉夫人解答：「不是黃子佼讓他們害怕，而是黃子佼的靠山令藝人害怕，他的靠山能影響台灣演藝圈！」並指集結眾星督促修法的聲明稿也沒點名黃子佼，「好好看清『不敢』的底層原因，就知道為什麼會炎上張小燕！」

▲張小燕（右）一手提拔黃子佼，她像他的再造母親。（圖／資料照）
▲張小燕（右）一手提拔黃子佼，她像他的再造母親。（圖／黃子佼臉書）
「張小燕並不無辜！」莎莉夫人說，張小燕做為黃子佼的經紀人、經紀公司老闆「當旗下藝人觸法犯罪時，公司不但沒有切割，還把律師揚言告媒體的聲明稿置頂於官網，袒護黃子佼的立場，非常明顯。」

莎莉夫人直言，黃子佼是惡，袒護惡也是惡，既是惡，被批評就是應該的，「駡我獵巫、無限上綱的人，請想想公司員工觸法犯罪，公司就算事先不知情，但在知情後能不處理嗎？你還認為張小燕是無辜的嗎？」

不少網友大表認同：「所以看得出隋棠多勇敢了」、「她一點都不無辜，她應該知道很久了！搞不好還有處理過」、「我不相信資深藝人沒有耳聞過黃的齷齪事」、「對張小燕很失望，我也從不認為她是無辜的」、「對於這些藝人們一個字都不敢提到黃，覺得傻眼」、「單純只是前輩，張小燕確實無辜；但他是她旗下的藝人，她是牠的老闆，他病態不是一日之寒，她不可能不知道，沒什麼好無辜的！」

然而，有網友嗤之以鼻：「張小燕當然無辜，不要公審無關的人！一個成年人犯錯，關另一個成年人什麼事？嘴上說的是保護兒少，卻打著無關的人，保護到哪一位兒少？以妳的邏輯也可以說妳是在鼓勵網路霸凌？」

▲莎莉夫人重砲轟張小燕。（圖／莎莉夫人臉書）
▲莎莉夫人重砲轟張小燕。（圖／莎莉夫人臉書）
▲莎莉夫人重砲轟張小燕。（圖／莎莉夫人臉書）
▲莎莉夫人重砲轟張小燕。（圖／莎莉夫人臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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