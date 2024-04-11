星馬名廚客座豪享　獅城美饌即日起無限供應

迎接繽紛春季，高雄萬豪酒店「豪享自助餐廳」特別禮聘星馬名廚-李國祥主廚客座，獻上「舌尖上的星國之旅」，推出十數道新加坡在地佳餚，以酸、甜、香、辣等多重調味融合台灣食材，重新詮釋家鄉風味。新設的新加坡美食專區，將輪番推出令人驚豔的道地獅城美食，搭配餐廳內還有上百道多國美食，帶給味蕾煥然一新的愉悅體驗。
記者陳美嘉／高雄報導
春季餐飲主題「舌尖上的星國之旅」，以魅力多元的新加坡餐飲文化為主，集結獅城的特色料理於餐檯上提供賓客自助享用。被譽為新加坡國菜的「海南雞飯」，選用自然放牧的玉米雞浸泡在香料與雞油蒸煮，並以滾水及冷水反覆交替使肉質更加緊緻有彈性，加入金桔汁與辣椒帶出酸辣口感；搭配的雞飯也十分考究，將泰國長米浸入斑蘭葉、雞高湯、雞油及多種辛香料蒸煮40分鐘，鮮濃口感令人欲罷不能。
另一道新加坡必吃美食「肉骨茶」，添加足量的八角、桂皮、川弓、杞子、陳皮及丁香等十數種中藥材與香料熬煮茶湯，再加入肉質肥嫩的五花肉與排骨，口感溫潤香醇。去新加坡必嚐的經典小吃「香蕉班戟」在豪享自助餐廳也能吃得到，將煎至金黃絲薄的捲餅包裹旗山盛產的香蕉，果肉飽滿香甜，以鮮奶油稍加調味即完成。
豪享自助餐廳網羅全球各地美食，全廳開放式設計，規劃多個美食主題區。平日午餐每位920元、平日晚餐及假日午餐每位1,220元、假日晚餐每位1,320元，上述價格另加一成服務費。