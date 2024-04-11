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郭台銘15歲女兒伴舞IU演唱會！正面照曝光　神似媽媽曾馨瑩

▲鴻海集團創辦人郭台銘（左）和舞蹈老師妻子曾馨瑩（右）的15歲大女兒舞蹈細胞發達，先前在IU演唱會擔任舞者。（圖／翻攝自曾馨瑩IG）
▲鴻海集團創辦人郭台銘（左）和舞蹈老師妻子曾馨瑩（右）的15歲大女兒舞蹈細胞發達，先前在IU演唱會擔任舞者。（圖／翻攝自曾馨瑩IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘和舞蹈老師妻子曾馨瑩一向保護孩子，鮮少讓3兒女公開露面，其中15歲大女兒妞妞遺傳到媽媽的好基因，不僅擁有一雙電眼，更是舞蹈細胞發達，先前甚至擔任IU演唱會舞者，表演片段曝光令人驚艷。

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▲15歲大女兒妞妞（右）遺傳到媽媽曾馨瑩（左）的好基因，不僅擁有一雙電眼，更是舞蹈細胞發達。（圖／翻攝自曾馨瑩IG）
▲15歲大女兒妞妞（右）遺傳到媽媽曾馨瑩（左）的好基因，不僅擁有一雙電眼，舞蹈細胞更是發達。（圖／翻攝自曾馨瑩IG）
南韓女星IU（李知恩）6日、7日連續2天在台北小巨蛋演出，其中開場曲《holssi》有12名小女孩在一旁伴舞，妞妞就在其中，從曝光的限時動態可以看到，一群小女孩在演唱會後台圍一圈為彼此加油打氣，曾馨瑩還在女兒身旁形影不離鼓勵。

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▲一群小女孩在演唱會後台圍一圈為彼此加油打氣，曾馨瑩還在女兒身旁形影不離鼓勵。（圖／翻攝自TDC偶像表演學院 IG）
從表演片段中能看到，妞妞身穿短版上衣，搭配寬鬆牛仔褲，展現高挑纖瘦好身材，跟著節奏賣力舞動，在台上絲毫不會怯場，看起來自信大方，表演結束後，小女孩們也收到IU送的演唱會小禮物，每個人都雀躍不已。

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▲表演結束後，小女孩們也收到IU送的演唱會小禮物，每個人都雀躍不已。（圖／翻攝自TDC偶像表演學院 IG）
事實上，曾馨瑩過去就不時會在IG曬出妞妞的熱舞片段，永齡基金會舉辦的舞蹈大賽宣傳片還找來曾馨瑩母女大飆舞技，這次IU演唱會是表演學院舉辦舞者徵選活動，選出12名孩子和女神演出，但由於和韓方簽訂保密條款，無法透露細節。

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