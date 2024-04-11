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日圓貶值創新低！官員放話干預無用　日經：「日圓弱勢」時代來臨

▲日圓兌美元今日一度貶破153價位，創下34年新低。日本政府官員喊話不排除介入，不過《日本經濟新聞》報導指出，政府干預恐怕無用，因為已經進入「日圓弱勢」新時代。（圖／記者顏真真攝）
▲日圓兌美元今日一度貶破153價位，創下34年新低。日本政府官員喊話不排除介入，不過《日本經濟新聞》報導指出，政府干預恐怕無用，因為已經進入「日圓弱勢」新時代。（圖／記者顏真真攝）

記者倪浩軒/綜合報導

美國3月消費者物價指數（CPI）增幅高於預期，市場期待聯準會（Fed）6月降息的希望破滅，美國利率不降推升美元走強，日圓兌美元今日一度貶破153價位，創下34年新低。對此，日本政府官員持續喊話不排除介入干預，不過《日本經濟新聞》報導指出，政府干預恐怕無用，因為可能已經進入「日圓弱勢」新時代。

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日圓重挫後，日本財務大臣鈴木俊一指出，不樂見外匯市場近期「過度」波動，負責外匯事務的財務副大臣神田真人也喊話，不排除一切手段介入，並強調當局為所有情況作好準備。

然而，兩位官員都未說明具體將採取的措施為何，根據《日本經濟新聞》指出，日本政府對於日圓匯率的說法有「公式」可循，而神田真人所說的「不排除一切手段」已是口頭警告的最強信號，接下來可能就是相關措施的準備以及實際出手。

不過，《日本經濟新聞》報導也指出，或許日圓貶值已經不再是因為資金考慮利率差而流出，而是資金永遠不向日圓匯集的「日圓弱勢」新時代來臨。

日本處於鉅額貿易逆差，加上個人投資者傾向購買外國股債投資信託，這種供需因素帶來的日圓拋售壓力，無論日美之間利率差如何變化，都將長期存在，並持續成為日圓貶值的原因。報導結論，日本需要針對「日圓弱勢」時代進行通盤思考，針對經濟體質進行徹底的治療，而不是採取匯率干預那樣的「止痛藥」。

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