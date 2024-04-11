梨山慘如小花蓮　原民議員曝夫妻大愛：歷經生死交關仍願冒險領路

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目前中橫便道屬管制路段，每天開放3班車隊通行，通行時有前導、中衛、後衛車陪同前進，隨時通報路況。403花蓮大地震發生當下，一山之隔的中橫便道被兩處落石阻斷，造成12部車、19人受困，最嚴重傷者是一名貨車駕駛，頭部被落石砸傷、送醫時昏迷指數只有3，車隊中的豐原客運也受損。
古秀英說，從事中橫修復工作的多是當地人，當天車隊的中衛車、後衛車由任職台7線和台8線搶修及管制的夫妻許慶龍、潘珍珍押陣，先生原要回山上看外婆最後一面，當落石滾滾而下，許慶龍衝下車狂奔到車隊最尾端找太太，確定潘珍珍安全後，兩人顧不得身上皮肉傷，主動爬過堆積道路的亂石，沿途搜索民眾，協助他們脫困。
古秀英哽咽的說，地震後中橫便道雖搶通，至今餘震不斷，許多住在山下的居民嚇得不敢回家，或多花5個多小時繞道合歡山到梨山。但日子還是得過、山上的人必須把作物運下山，夫妻倆歷經生死交關，並未視中橫為畏途，每天仍如常執勤，和駕駛前導車的蕭大哥一起押著車隊保護大家安全，大家對谷關工務段、管制站的工作人員非常感恩，「他們的無私付出應該被大家知道」。
中斷24年的中橫原本通車有望，古秀英說，之前地方興高采烈籌辦停了13年大梨山國際馬拉松，原定4月27日舉行，山上餐飲、旅宿業者預約已經全滿，原以為蟄伏多年的大梨山地區即將展翅高飛，卻遇上天災，如今農路、水塔與民宅龜裂，選手與民眾也不敢在山間道路跑馬拉松，過去心血可能全付諸流水。重建之路迢遙，居民歡喜成空後身心俱疲，傷痛難以言喻。
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