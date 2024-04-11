韓大選節目有多好看？電視台活用AI搶收視　候選人演戲饒舌樣樣來

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電視台活用流行文化以及AI圖像，爭奪投票之夜的收視率。其中，SBS二創韓國經典催淚片《天國的階梯》以及湯姆克魯斯所飾演的《不可能的任務》中的場景，搶奪觀眾眼球，有別於原創電影中在快速行駛的火車上對抗惡棍，候選人在一輛駛向國民議會的虛擬火車上展開激烈的戰鬥，同時試圖在車上盡可能搶佔更多座位，象徵國會席次。
KBS電視台進行開票轉播時，則是讓候選人的AI虛擬化身進行說唱對決。其他電視台播出的畫面還包括虛擬候選人模仿前陣子爆紅的「Slick Back」滑步舞、韓劇「秘密花園」男女主角做仰臥起坐的經典畫面等。
《BBC》揭露，這是電視台組成的精幹團隊長達一年的努力成果，SBS電視台記者受訪時提到，大家都在展示所付出的努力與訓練成果，「這場演出」需要70人的團隊來提前準備，而選舉之夜的工作人數則高達200人。
2022年總統大選民調期間，SBS憑藉尹錫悅和當時的競爭對手李在明模仿冬季奧運運動員決鬥的動畫短片，從20歲至49歲的觀眾中，獲取超高收視率，當晚更以11.1%的收視佳績贏得全國收視冠軍。就讀政治學和外交專業的韓國學生公開發表意見，認為電視台此舉甚至可以鼓勵年輕一代走出門投票，他表示，候選人迷因或AI虛擬影像可消除政客的獨裁形象，感覺更平易近人，提升人們對政治的興趣與政治活動的參與意願。
SBS新聞總部負責人提到，電視台如今的開票轉播方式的目的是想要吸引更多關注，但有部分的長者嫌吵，電視台正在擴大範圍，加入更多能引起老一輩人共鳴的元素，如溫馨、人文的場景等。《BBC》表示，電視台的做法極其明智，因為50歲以上的選民佔韓國總體選民的半數以上。
然而，韓國外國語大學教授金春植表示，雖然這些報導可能會吸引觀眾，卻也淡化了某部分議題的重要性，「加入娛樂元素很有趣，但整體而言，並沒有向選民提供太多投票前應多加考慮的相關資訊」，他認為，無論是與生育、教育還是醫療保健議題，媒體都需盡可能展示更多資訊在閱聽人面前。
不過，有電視台持相反意見表示，大約10年前，也就是2010年代初，人們認為選舉節目是莊嚴、沉悶的，因此媒體開始努力使選舉節目多樣化，並創造吸引觀眾的內容，隨著各大頻道紛紛效仿，媒體間的競爭也進而催生更多更引注目的內容，有內部人員表示，電視台嘗試並成功地創造內容，讓消費者和觀眾能夠看到並享受選舉，「這才是民主的本質。」