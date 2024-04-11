寶林食物中毒案！遭指第一時間不願查扣食材 食藥署急發聲明澄清
台北市信義區「寶林茶室」爆食品中毒案，台北市長蔣萬安今（11）日在議會接受質詢時，稱3月26日已知有4案例，衛福部第一時間不願意查扣食材，還稱勒令寶林停業還接到中央關切電話，對此，食藥署緊急澄清「寶林茶室」食品中毒事件，初因事件緊急，有速為介入協助臺北市政府之必要，食藥署主動於113年3月26日前往稽查，邀請毒物專家及疾管署防疫醫師隨行，也會同北市衛生局一同行動，希望透過再次仔細查察，查出事件原因。
記者林莞茜／綜合報導
食藥處指出，當日絕無表示不願意協助處理檢體，協調後仍由食藥署攜回35件食材予以檢驗，並配合衛福部3月27日專家會議，食藥署與疾管署、台大法醫研究所、台大醫院、台北榮民總醫院分工對食材、病人檢體及環境檢體辦理後續檢驗，北市府命寶林餐廳停業，新北市政府查核粿條的供應商並令其暫時停止營業，中央地方共同合作查找原因並預防事態擴大，衛生單位同仁查核至深夜，食藥署並未就北市衛生局對寶林茶室停業一事，做任何相關批評，食藥署主動攜回食材檢驗，並嚴正聲明從未關切寶林停業事件，只為共同守護民眾食品安全。
根據《聯合報》報導，衛福部次長王必勝今日在聽聞此說法時不滿，直呼「哪有什麼第一時間不願意」，更砲轟蔣萬安「他還在推這些責任，我覺得真的很奇怪，這不是首都市府的首長應該要做的事情。」