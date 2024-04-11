打造職場新里程！勞動部人才資源中心辦管理人才職能精進課程
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心持續辦理管理人才職能精進課程，以協助勞工順利轉換技術職，晉升管理職的思維與迎接可能的挑戰，打造職場新里程。
記者黃守作／高雄報導
勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心主任李玫臻表示，人才資源發展中心辦理管理人才職能精進課程，以協助勞工順利轉換技術職，晉升管理職的思維與迎接可能的挑戰，帶領欲轉換跑道的勞工，從思維與做事方法開始調整，讓部門目標與工作安排更具計劃性，進而有效管理目標績效。
李玫臻說，勞工在擔任技術職時，碰到困難的問題，只要多努力一點，總會有機會做好，但身為主管卻有處理不完的行政工作，因此，當成為主管後，還要處理人際間的溝通與衝突問題，身為新手的主管總是在經歷問題的洗禮，如何調整思維及方法，已成為企業與勞工最迫切的課題。
李玫臻指出，該中心所辦理的管理人才職能精進課程，開辦至今，已攜手逾600位管理人才掌握管理要訣，在課程中，透過專業老師的帶領，以深入淺出的講解與具體案例的模擬，以協助管理人才提升管理職能，並掌握培育部屬的技巧，且有效調整團隊節奏與提升工作效率，攜手人才成為企業穩固的中堅力量。