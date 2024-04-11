太愛吃甜點成「泡芙人」！腹部悶脹竟是胰臟癌 醫：8種人要小心
一名55歲女性有抽菸習慣，平日飲食偏愛甜點及高油脂、油炸食物，不過體態看來卻不肥胖，所以一直覺得自己的生活沒有問題，沒想到日前健檢，發現不但肌肉量偏低、體脂肪高達35％，很明顯是「泡芙人」，還發現胰臟有一處明顯的腫塊，後續確認已罹患胰臟癌。
家庭消費中心／綜合報導
北投健康管理醫院副院長錢政平說，根據該女陳述，即便是健檢意外發現胰臟有異常，身體也沒有明顯不適，頂多偶爾感覺腹部有些微悶脹感，常覺得只是食物吃多了，才會使肚子脹脹的。
錢政平指出，初期胰臟癌的大多沒有明顯症狀，即便有症狀，也常因胰臟位於胃部後方，若發生上腹悶痛、消化不良、食慾不振等問題，很容易被當成一般腸胃消化不良，所以多數都是健檢意外發現。
此外，除了外表肥胖，也須留意體脂是否過高形成「隱性肥胖」，這容易造成三高問題，也會提升其他慢性病風險。
錢政平表示，胰臟癌的致病原因至今尚不明確，民眾該如何面對有癌王之稱的胰臟癌？建議日常應維持飲食均衡、戒菸戒酒，保持作息正常，才能降低發生機率。
錢政平也說，胰臟癌的高危險群，包括肥胖、吸菸、遺傳慢性胰臟炎、糖尿病，以及家族中有遺傳性結腸癌、乳癌、卵巢癌及黑色素瘤者，則務必提高警覺，主動安排檢查，才能為爭取到更好的治療時機。