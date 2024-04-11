買7-11、全家咖啡爽到！「多拿一物」結帳拿鐵變5元　外行人虧大

太愛吃甜點成「泡芙人」！腹部悶脹竟是胰臟癌　醫：8種人要小心

▲一名中年女性愛吃甜食，體脂肪高達35％，偶爾腹部悶脹，沒想到健檢意外發現罹患胰臟癌。（示意圖／取自pixabay）
▲一名中年女性愛吃甜食，體脂肪高達35％，偶爾腹部悶脹，沒想到健檢意外發現罹患胰臟癌。（示意圖／取自pixabay）

家庭消費中心／綜合報導

一名55歲女性有抽菸習慣，平日飲食偏愛甜點及高油脂、油炸食物，不過體態看來卻不肥胖，所以一直覺得自己的生活沒有問題，沒想到日前健檢，發現不但肌肉量偏低、體脂肪高達35％，很明顯是「泡芙人」，還發現胰臟有一處明顯的腫塊，後續確認已罹患胰臟癌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
北投健康管理醫院副院長錢政平說，根據該女陳述，即便是健檢意外發現胰臟有異常，身體也沒有明顯不適，頂多偶爾感覺腹部有些微悶脹感，常覺得只是食物吃多了，才會使肚子脹脹的。
 
錢政平指出，初期胰臟癌的大多沒有明顯症狀，即便有症狀，也常因胰臟位於胃部後方，若發生上腹悶痛、消化不良、食慾不振等問題，很容易被當成一般腸胃消化不良，所以多數都是健檢意外發現。

▲胰臟癌早期難以發現，被稱為「癌中之王」。（示意圖／取自unsplash）
▲胰臟癌早期難以發現，被稱為「癌中之王」。（示意圖／取自unsplash）
此外，除了外表肥胖，也須留意體脂是否過高形成「隱性肥胖」，這容易造成三高問題，也會提升其他慢性病風險。
 
錢政平表示，胰臟癌的致病原因至今尚不明確，民眾該如何面對有癌王之稱的胰臟癌？建議日常應維持飲食均衡、戒菸戒酒，保持作息正常，才能降低發生機率。

錢政平也說，胰臟癌的高危險群，包括肥胖、吸菸、遺傳慢性胰臟炎、糖尿病，以及家族中有遺傳性結腸癌、乳癌、卵巢癌及黑色素瘤者，則務必提高警覺，主動安排檢查，才能為爭取到更好的治療時機。

青光眼害苦搖滾天王30年！醫：有氧運動可延緩惡化　切忌2件事

感冒2周後開始胸口劇痛！躺下變本加厲　她爆「心內膜炎」險要命

害徐若瑄暴痛！肩膀「旋轉肌撕裂」貼布沒用　拖太久整組關節換掉

防腐劑未必有害！「絕對不加」更要注意　專家：6招延長保存期限

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞