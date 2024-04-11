暌違9年馬習再見面！陸委會：遺憾馬英九未公開捍衛主權
相隔近9年後，前總統馬英九昨日下午和中共國家主席習近平進行「馬習二會」，引發國際關注。針對馬習二會，陸委會表示，此次與中共領導人會晤時，未能向中方公開傳達台灣人民對捍衛中華民國主權及民主自由體制的堅持，有違台灣社會的期待深感遺憾。媒體詢問馬英九在與習近平見面時談到不能忽略中華民國的存在，陸委會副主委詹志宏今（11）日表示，最重要不是馬英九在馬習會講什麼，而是習近平講什麼。
記者呂炯昌／台北報導
陸委會昨日發布新聞稿指出，台灣為民主自由與多元開放的社會，包容各種不同的意見與立場，然而維持台海和平穩定的現狀及「四個堅持」卻始終是台灣人民的最大公約數。根據本會本(4)月最新民調，近8成民眾不認同中共所提堅持要在「一個中國原則」的「九二共識」下，兩岸才能恢復對話（78.8%）；近9成民眾支持維持台海和平穩定現狀（88.8%），並主張台灣的未來要由台灣2,300萬人決定（91.1%）。
陸委會指出，此次中共藉由「馬習二會」大肆宣傳「九二共識」、「促融促統」及反對「台獨」等主張，然習近平已將「九二共識」定義為「體現『一中原則』的『九二共識』」，此種企圖抺煞我國家主權地位，片面設定兩岸終局的政治框架，完全沒有中華民國生存的空間，台灣主流民意早已堅定拒絕。陸委會強調，兩岸間的差異不在於語言或文化，而是政治體制與生活方式。對於馬英九此次與中共領導人會晤時，未能向中方公開傳達台灣人民對捍衛中華民國主權及民主自由體制的堅持，有違台灣社會的期待，深感遺憾。
陸委會今日例行記者會上，媒體詢問馬英九在馬習會中提到「不能忽略中華民國的存在」，是否會修正看法？陸委會副主委兼發言人詹志宏表示，最重要不是馬英九在馬習會講什麼，而是習近平講什麼，因為問題根源在中方，我方也沒有軍機、軍艦騷擾，也沒有放棄武力侵犯，習近平昨日講法是用柔性語言包裝既定立場，沒有變，陸委會還是主張維持兩岸和平。