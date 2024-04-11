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花蓮餘震累積達840次！氣象署揭921驚人數據：不排除有大規模餘震

▲4月3日花蓮7.2大地震搖醒全台，截至目前主震加餘震已達841次。（圖／記者葉政勳攝）
▲4月3日花蓮7.2大地震搖醒全台，截至目前主震加餘震已達841次。（圖／記者葉政勳攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

4月3日花蓮7.2大地震搖醒全台，傾斜的花蓮天王星大樓尚未完成拆除作業，後續仍有一波波餘震襲來，目前主震加餘震已達841起、餘震有840起，有不少民眾餘震狂搖的日子何時會結束？對此，中央氣象署公佈921地震後的數據，共計出現5316個規模3以上餘震、規模5以上餘震共84個，提醒民眾「不排除 2 個月內仍會出現規模較大的有感餘震」，也請大家平時做好防震準備，以防萬一。

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0403花蓮強震後，餘震已累積共841起

氣象署地震測報中心統計，0403花蓮芮氏規模7.2主震過後，截至11日下午3時05分，已經累積總共841起餘震、其中173起「顯著有感」地震、668起「小區域有感地震」，最大規模的餘震6以上未達規模7的餘震有2起，統計所有規模5以上的餘震已達27起。

▲0403花蓮芮氏規模7.2主震過後，截至11日下午3時05分，已經累積總共841起餘震。（圖／中央氣象署提供）
▲0403花蓮芮氏規模7.2主震過後，截至11日下午3時05分，已經累積總共841起餘震。（圖／中央氣象署提供）
大地震後的餘震不斷，921後一年內共累積5316個餘震

中央氣象署帶大家從921的歷史回顧，地震發生後的一年（即 1999/9/21 ~ 2000/9/20），規模＞3的地震共計5316個，而在 921 大地震之前（1992/1/1 ~ 1999/9/20）僅出現 944 個；921地震發生後的一年（即 1999/9/21 ~ 2000/9/20），規模＞5的地震共計84個，而在 921 大地震之前（1992/1/1 ~ 1999/9/20）僅出現 8個。

圖片中的灰色區域，呈現的是 921 大地震後一年內「規模3以上」的地震分布，一字排開後應該不難發現，相較於其他時間，921後這一整年的地震數量簡直可以說是「密密麻麻」黑壓壓的一片，超多。再把這個灰色區域放大，從下方圖片可以看到在921地震後，至少 9 ~ 10 月，在「規模 3 ~ 5」這個範圍內的餘震數量相當的多。即便後來有逐漸變少的趨勢，往後近一年的時間裡，也會出現規模 5 以上的餘震。

▲中央氣象署帶大家從921的歷史回顧，地震發生後的一年（即 1999/9/21 ~ 2000/9/20），規模＞3的地震共計5316個。（圖／報地震 - 中央氣象署提供）
▲中央氣象署帶大家從921的歷史回顧，地震發生後的一年（即 1999/9/21 ~ 2000/9/20），規模＞3的地震共計5316個。（圖／報地震 - 中央氣象署提供）
0403大地震後的餘震會持續多久呢？

中央氣象署表示，從 921 大地震的資料庫分析，在這次0403花蓮地震之後一年內可能還會有餘震。雖說不排除 2 個月內仍會出現規模較大的有感餘震，但目前有逐漸緩和的趨勢，也請大家平時做好防震準備，以防萬一。

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