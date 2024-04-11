蘋果對iPhone用戶發緊急警告！台灣果粉嚇：陌生Apple ID自動登入
蘋果的Apple ID近期掀起了資安疑慮！蘋果公司在今（11）日中午12點發出「威脅通知」，共有多達92個國家iPhone用戶收到，示警用戶可能被傭兵間諜軟體鎖定攻擊。此外，還有許多台灣用戶反映，收到了「陌生的Apple ID驗證」，兩件事件的關聯性仍是未知數，但也讓蘋果資安疑慮有所升溫。
記者潘毅／綜合報導
蘋果公司在台灣時間今（11）日中午12點時，對多達92國用戶發出「關於 Apple 威脅通知與防範傭兵間諜軟體」通知，內容旨在提醒並協助可能因身分或職業，而被傭兵間諜軟體個別鎖定為攻擊目標的使用者。
蘋果公司提到，傭兵間諜軟體的攻擊行動成本高達數百萬美元，且通常活動期很短，因此更難加以偵測和預防。絕大多數的使用者並不會成為這類攻擊的目標，通常針對極少數的記者、社運人士、政治家和外交官。但若成為了傭兵間諜軟體攻擊目標，則會以兩種方式通知使用者：
此外，蘋果公司也提醒，Apple 威脅通知絕不會要求你點按任何連結、打開檔案、安裝 App 或描述檔，或是透過電子郵件或電話提供 Apple ID 密碼或驗證碼。若要確認 Apple 威脅通知的真偽，請登入 appleid.apple.com。如果 Apple 有傳送威脅通知給你，你在登入後即可在頁面的最上方看到該通知。
- 在使用者登入 appleid.apple.com 後，頁面最上方會顯示「Threat Notification」（威脅通知）。
- Apple 會傳送電子郵件和 iMessage 通知到與使用者的 Apple ID 相關聯的電子郵件地址和電話號碼。
蘋果資安疑慮浮現！一堆台灣用戶收到「陌生的Apple ID驗證」
除了蘋果公司廣發「威脅通知」的資安事件之外，今（11）日早上在PTT的iOS版上，也有一堆果粉反映，自己的手機突然跳出「陌生人的Apple ID驗證」，紛紛困惑表示「我早上也有跳出來…還以為怎麼了」、「開著漫畫人就跳出來，嚇得我馬上改密碼」，目前暫時無法確認這兩起與Apple ID有關的資安事件，是否有所關連。
蘋果公司也提醒，所有使用者都應遵循安全性最佳做法，包含「將裝置更新至最新軟體，因為其中包含最新的安全性修正」、「使用密碼保護裝置」、「為 Apple ID 使用雙重認證並選擇高強度密碼」、「只從 App Store 安裝 App」、「在網路上使用高強度且獨一無二的密碼」、「不點按來自未知寄件人的連結或附件」等日常使用指引。