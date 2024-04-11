民生醫院「開錯刀」　陳其邁批：低級錯誤

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另針對「內控管理疏失」今(4/11)完成議處程序，處分醫療副院長、外科部主任及護理部主任記申誡1次；開刀房主任、開刀房護理長、病房護理長記申誡2次，即日起由陳志豪醫師代理開刀房主任並全力整頓落實病安內控機制。原院長顏家祺則免除管理職務，免兼院長。
對此，高雄市長陳其邁出席鴻華先進新廠動土典禮時表示，民生醫院發生的錯誤是屬於低級錯誤，很不應該，相關直接負責的人員也按醫院的醫療品質暨病人安全委員會審議記過處分。管理上也有缺失，所以早上衛生局的人評會也做成院長免除院長職務的處分，其他相關的行政的管理的部分也都以予懲戒的處分。
市議員林智鴻也表示，民生醫院送錯病患開錯刀，這真的太扯了！這是一個典型沒有落實手術SOP的錯誤行為。並建議，未來避免人為執行造成錯誤的情況，應該引入AI等科技來輔助身分辨識，才能避免再一次錯誤的發生。
前高雄市議員陳致中也批評民生醫院開錯刀事件，實在不敢置信，令人毛骨悚然！顯然該院螺絲不只沒拴緊，且已掉滿一地。他呼籲市府應徹底整頓讓市民放心！
他也透漏，其實民生非第一次出包，之前他在議會曾關切過因它的評鑑沒通過，導致外勞體檢業務大停擺進而影響市庫收入上千萬元的紕漏！很離譜！