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民眾黨開鍘！486先生被除名、吳靜怡停權一年

▲「486先生」陳延昶，過去就曾公開自己的民眾黨終生黨員的身分。（圖／翻攝YT@請問486）
▲「486先生」陳延昶，過去就曾公開自己的民眾黨終生黨員的身分。（圖／翻攝YT@請問486）

記者邱新博／台北報導

民眾黨中評會今（11）日召開第3屆中評會第19次會議，分別通過對「486先生」陳延昶除名、柯文哲前幕僚吳靜怡停權一年處分。民眾黨表示，黨員以不實指控侮蔑、詆毀政黨及黨內人士名譽，已超出言論自由之範疇，中評會一致認定上述2黨員違紀事實明確，通過處分。

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民眾黨表示，陳延昶先前以虛妄不實且惡意人身攻擊的言詞，攻擊黨主席柯文哲，遭黨員檢舉，2023年9月7日民眾黨召開中評會，決議陳延昶違反黨紀，將陳延昶停權2年。然而，2023年10月與11月，陳延昶仍以惡意不堪的言論詆毀柯文哲與民眾黨，已屬再犯，中評會於今年3月12日通知陳延昶書面陳述意見，未獲回應。

民眾黨表示，陳延昶受停權2年裁決確定後，仍持續公開在臉書上批判民眾黨候選人，依《台灣民眾黨紀律評議裁決準則》規定加重處分，予以除名。

另外，民眾黨指出，吳靜怡經常性於電視節目、網路社群及受訪時，以不實言論批評抹黑民眾黨與民眾黨員，中評會按規定請其陳述答辯。中評會認定其有意詆毀民眾黨名譽、獲取個人聲量之行為，經決議停權1年。若再犯，將從重量處。

民眾黨表示，黨員以不實指控侮蔑、詆毀政黨及黨內人士名譽，已超出言論自由之範疇。中評會將依規定對相關人等進行處分程序，提供裁決理由書，當事人可在裁決理由書送達翌日起算30日內，依上述《裁決準則》48條，向中評會提出申覆。

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