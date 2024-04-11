台男在柬埔寨遭槍殺慘死！藏屍行李箱被警方識破 兇嫌也是台灣人
柬埔寨警方昨（10）日在金邊隆邊區一間飯店內逮捕一位台籍男子，他涉嫌開槍將另一位台灣男子爆頭打死，之後還把屍體塞進行李箱入住飯店，想要瞞天過海，結果被警方識破。兇嫌供稱自己向死者借200萬泰銖用於放高利貸（約新台幣176.1萬），但對方不願意，於是爭吵後動了殺機。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《柬中時報》報導，死者為31歲劉姓男子，平日在賭場工作，於4月5日失聯，隨後家屬接到通知，嫌犯聲稱已經綁架了劉男，索要4萬美元贖金，家屬於是報警。
警方展開調查後，判斷劉男已死，並鎖定另位31歲台籍林姓男子涉有重嫌，於10日在林男投宿的飯店內將其逮捕，並於房間內找到裝有劉男屍體的黑色行李箱，以及一把短槍和4發子彈。
林男對其罪行供認不諱，他表示自己5日將劉男約到金邊一家酒店見面，想向其借取200萬泰銖用於放高利貸，但劉男不肯，兩人於是發生爭執，一氣之下掏槍朝劉男太陽穴射擊，劉男當場死亡。之後林男將劉男屍體裝入行李箱，拖著行李箱離開兩人相約的酒店，在附近找了另一家飯店入住，可疑行跡全被監視器拍下，遭到警方掌握。
警方表示，林男犯案手段極為殘忍，目前已將死者屍體安置在德他拉寺廟，等待家屬認領。