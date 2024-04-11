天氣預報／逐日回溫飆36°C ！假日鋒面掠過轉雨 3地午後雷雨轟炸
今起到下週一氣溫逐日回升，尤其是週日、下週一最高溫，南部局部地區恐突破攝氏36度高溫，不過未來一週有兩波鋒面靠近，週六第一波微弱鋒面掠過，迎風面東部、東南部留意局部短暫陣雨或雷雨，午後北部、東北部、中南部山區有局部雷陣雨，週日水氣轉少，不過下週二又有鋒面接近。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員李孟軒預報指出，明天跟今天天氣類似，降雨量偏少，僅花東地區有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後宜蘭、西半部山區留意陣雨。
週六有微弱鋒面通過，不過降雨量不會太多，迎風面東部、東南部有局部陣雨或雷雨，午後北部、東北部、中南部山區有局部雷陣雨。因鋒面通過，週六清晨到上午北部、東北部也有零星降雨。
週日、下週一鋒面遠離，環境吹偏南風，氣溫升高、降雨減少，剩下花東有零星短暫陣雨，午後宜蘭、西半部山區有局部短暫陣雨。
下一波鋒面影響下週二、下週三，將與範圍以北部、東半部為主，中部山區也有降雨，鋒面結構目前預估雨量不會很明顯；下週四起鋒面遠離，環境偏東風，東半部有降雨。
未來一週溫度方面，各地局部地區高溫有機會超過30度，中南部高溫普遍在攝氏30度以上，北部約攝氏30度，中部攝氏31度至33度，南部攝氏32度至34度，週日和下週一最熱，南部內陸局部地區高溫有機會超過攝氏36度。