雙橡園、臺大實驗林合作 推動永續生態自然正成長計畫

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臺大實驗林管理處長蔡明哲表示，永續議題除了碳議題以外，生物多樣性已是全球討論的重點，而企業種樹也不該只是為了公益行銷，必須往上鏈結更大範圍、更高層次的自然正成長架構。人類必須仰賴自然，企業使用自然資本，但為了財富已剝奪自然太多，造成生物多樣性的損失，國際倡議「30 x 30」共識是於2030年保育30%全球生物多樣性，「自然正成長（nature positive）是未來企業ESG的核心。
本合作藉由臺大實驗林團隊的育林專業建造符合生態永續價值的庭園，導入原生種並催化自然正成長；也透過療癒庭園計畫，透過科學數據，將綠植對人體帶來的好處進行量化。以雙橡園社區大樓為例，透過生物多樣性復育融入社區庭園，生物多樣性增加，生態池下的動植物生態更豐富，就會成為一個鳥語花香，蝴蝶紛飛的優良生態環境。。
雙橡園開發總經理魏櫂良表示，雙橡園開發選址聚焦在台中市核心地段，基地超過1500坪，尤其獨棟規劃雖然成本比較高，但退縮出來的花園更大，就可以有較好的庭園植栽規劃，不僅採光佳，有自己的庭園景觀，所接觸的陽光、空氣、水會更豐富。雙橡園自建的「深耕物業管理公司」，目前服務四個雙橡園社區，都有社區專屬園藝植栽團隊長期駐點維護，與臺大實驗林合作後，可以藉以提升綠化設計、施工、維護管理及社區活動策畫等知識與技能，為「雙橡園式酒店御邸」的庭園提供永續、完善服務，讓客戶住的安心、有感。