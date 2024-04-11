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獨／麥寮輔選又沒她！蔡壁如心酸大爆炸：我最討厭說謊的人和事

▲蔡壁如未被排進麥寮選前之夜名單，氣得在臉書怒發文。（圖／翻攝蔡壁如臉書，2024.04.11）
▲蔡壁如未被排進麥寮選前之夜名單，氣得在臉書怒發文。（圖／翻攝蔡壁如臉書，2024.04.11）

記者顏幸如／台中報導

台灣民眾黨黨主席柯文哲率重兵在雲林麥寮輔選，後天即將驗收成果，原定明晚為黨籍鄉長候選人林宜豊站台輔選的前立委蔡壁如，得知未被排入助講名單，憤而在臉書發文，指自己「最討厭說謊的人和事，尤其討厭有人故意支支吾吾對媒體放話，不但不能解決問題，只會惡化問題」。稍早台中市黨部主委江和樹證實，今天已受邀出席麥寮晚會助講。

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▲民眾黨修改宣傳海報，助講人只多了台中市黨部主委江和樹。（圖／翻攝民眾黨line，2024.04.11）
▲民眾黨修改宣傳海報，明晚的助講人多了台中市黨部主委江和樹（紅圈處）和立委吳春城，還是沒有蔡壁如。（圖／翻攝民眾黨line，2024.04.11）
全國6處鄉鎮長及議員補選即將於13日舉行，台灣民眾黨主席柯文哲5日即將到麥寮Longstay輔選前幾小時，前立委蔡壁如於台中市黨部主委江和樹直播大甲媽進香時，對江「講悄悄話」抱怨疑遭黨秘書長周榆修設局，讓人以為她故意和柯文哲作對，民眾黨的內鬥因此再度被搬上檯面。事後周榆修否認此事，表示歡迎蔡壁如也到麥寮輔選，蔡壁如則開心透露將於明晚前往麥寮為林宜豊站台。

不料今（11）日傍晚，蔡壁如在臉書怒發文，據了解民眾黨在各社群發出宣傳圖卡，明天站台演講者只多了黨內輩份較低的江和樹，還是沒有蔡壁如。

蔡壁如表示「我最討厭說謊的人和事，尤其討厭有人故意支支吾吾對媒體放話，不但不能解決問題，只會惡化問題。人證、物證都那麼清楚存在，輕易就可以被揭穿的謊言，難道要硬把黨的形象也賠下去嗎？」

▲蔡壁如在臉書發文，強調自己最討厭說謊的人和事。（圖／翻攝蔡壁如臉書，2024.04.11）
▲蔡壁如在臉書發文，強調自己最討厭說謊的人和事。（圖／翻攝蔡壁如臉書，2024.04.11）
蔡壁如說，她曾負責中南部黨務工作多年，很熟悉中南部人脈，週五晚上下班後奔去情義相挺，不是應該做的嗎？但「現在不是我不去，看看事前宣傳海報上就根本沒有我」，很明顯是有人早就不想讓她去，選舉不是要團結一切可團結的力量嗎？哪有不需某某人幫忙的選舉呢？

她自嘲雖是身為連尾牙都沒份的「阿信」，還是會去為林宜豊加油打氣，「不論如何，黨的提名人本該熱忱相挺，不是嗎？」網友回應「我們身為過來人都很了解，誰才是真正願意從基層經營、一步一腳印經營的務實派」、「連海報都直接沒有你，真的太扯了」。

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