謝和弦前妻參戰！諷吳卓源「長髮郭台銘」 坐等陳芳語閨密廝殺
有「鄉民老婆」封號的歌手吳卓源，因介入朱軒洋和網紅Cindy的戀情，與男方到公園散步，坐在朱軒洋大腿上激吻，遭到外界撻伐，過往爭議隨之被提起，包括昔日好友瘦子E.SO、ØZI、陳芳語（Kimberley）疑似都與她鬧翻，紛紛退IG追蹤，連謝和弦前妻網紅Keanna都來參一腳，在Threads發文表示自己也是吳卓源人設崩壞的受害者，本來想看好戲，沒想到鬧出黃子佼戀童癖一事，「現在沒人在乎長髮郭台銘坐誰大腿了」。
記者江芷稜／綜合報導
吳卓源和陳芳語屬於同一經紀公司，昔日是好閨密，不知因何事鬧翻，最近吳卓源被週刊爆料成為第三者，介入朱軒洋的感情，陳芳語發文透露自己一直被壓迫，被同一個人欺負，卻沒人能幫忙，似乎有很多話想說，「其實一直都很想要開podcast，但是這樣太危險，我會飛太遠」，引起網友瘋狂聯想，期待她一吐真相。
沒想到隨後爆發花蓮大地震跟黃子佼不雅片風暴，吳卓源新聞關注度變小，Keanna在Threads大吐苦水，表示「吳的人設崩壞，身為受害者之一，我期待很久的畫面終於出現了！瓜子正拿起來嗑準備看假面閨蜜廝殺的好戲，被戀童變態小寶寶新聞給我直接碾壓！現在沒人在乎『長髮郭台銘』坐誰大腿了，最不爽的應該是刺了兩刀準備大開殺戒的金柏利。」
Keanna透露自己IG帳號遭凍結1年，累積許多怨氣，接下來要報復性釋出，網友猜測吳卓源可能也跟她爭搶ØZI，詢問她為何是受害者之一，Keanna卻要大家去問「現任男友人很好的Kimberley」，儘管內文沒有指名道姓，但網友卻幫忙對號入座，紛紛搜尋「長髮郭台銘」是誰，敲碗Keanna別賣關子。
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