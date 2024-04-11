統神Call in苗博雅遭「狠上課35分鐘」！凌晨誠懇道歉：學到很多

謝和弦前妻參戰！諷吳卓源「長髮郭台銘」 　坐等陳芳語閨密廝殺

▲Keanna無預警宣布自己是吳卓源受害者，揚言要看她跟閨密陳芳語廝殺。（圖／翻攝Keanna IG）
▲Keanna無預警宣布自己是吳卓源受害者，揚言要看她跟閨密陳芳語廝殺。（圖／翻攝Keanna IG）

記者江芷稜／綜合報導

有「鄉民老婆」封號的歌手吳卓源，因介入朱軒洋和網紅Cindy的戀情，與男方到公園散步，坐在朱軒洋大腿上激吻，遭到外界撻伐，過往爭議隨之被提起，包括昔日好友瘦子E.SO、ØZI、陳芳語（Kimberley）疑似都與她鬧翻，紛紛退IG追蹤，連謝和弦前妻網紅Keanna都來參一腳，在Threads發文表示自己也是吳卓源人設崩壞的受害者，本來想看好戲，沒想到鬧出黃子佼戀童癖一事，「現在沒人在乎長髮郭台銘坐誰大腿了」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲
▲陳芳語（左圖）與吳卓源是同門，私下卻疑似鬧翻。（圖／翻攝陳芳語、吳卓源IG）
吳卓源和陳芳語屬於同一經紀公司，昔日是好閨密，不知因何事鬧翻，最近吳卓源被週刊爆料成為第三者，介入朱軒洋的感情，陳芳語發文透露自己一直被壓迫，被同一個人欺負，卻沒人能幫忙，似乎有很多話想說，「其實一直都很想要開podcast，但是這樣太危險，我會飛太遠」，引起網友瘋狂聯想，期待她一吐真相。

▲Keanna發文隱射吳卓源、陳芳語閨密鬧翻，還說吳卓源是「長髮郭台銘」。（圖／Threads@keanna_taiyh_kt）
▲Keanna發文隱射吳卓源、陳芳語閨密鬧翻，還說吳卓源是「長髮郭台銘」。（圖／Threads@keanna_taiyh_kt）
沒想到隨後爆發花蓮大地震跟黃子佼不雅片風暴，吳卓源新聞關注度變小，Keanna在Threads大吐苦水，表示「吳的人設崩壞，身為受害者之一，我期待很久的畫面終於出現了！瓜子正拿起來嗑準備看假面閨蜜廝殺的好戲，被戀童變態小寶寶新聞給我直接碾壓！現在沒人在乎『長髮郭台銘』坐誰大腿了，最不爽的應該是刺了兩刀準備大開殺戒的金柏利。」

▲Keanna去年3月大秀金曲獎，但前夫謝和弦並未獲獎，─反而是ØZI曾獲得新人獎。（圖／翻攝Keanna IG）
▲Keanna的IG帳號被凍結1年多，揚言要報復性釋出怨氣。（圖／翻攝Keanna IG）
Keanna透露自己IG帳號遭凍結1年，累積許多怨氣，接下來要報復性釋出，網友猜測吳卓源可能也跟她爭搶ØZI，詢問她為何是受害者之一，Keanna卻要大家去問「現任男友人很好的Kimberley」，儘管內文沒有指名道姓，但網友卻幫忙對號入座，紛紛搜尋「長髮郭台銘」是誰，敲碗Keanna別賣關子。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

朱軒洋被抓包偷吃吳卓源！逼問Cindy「要不要分手」想要無縫換乘

吳卓源捲小三風波！陳芳語洩心聲「真的很想哭」鼓手男友6字力挺

吳卓源陷小三風波！陳芳語突發聲「已經很久了」1句話曝決裂內幕

吳卓源聲稱不知當小三！瘦子合作過也不挺　發文暗諷她2萬人吃瓜

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞