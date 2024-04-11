推展「職棒經濟」 曾俊傑：改善交通設備缺失、速完成球場認養
台鋼雄鷹職棒隊上週在高雄市澄清湖球場進行開季主場的三連戰，一共湧入3萬6183人進場相挺，票房收入達1200萬，周邊商品收入也有800萬。不過三場比賽也打出澄清湖球場的諸多問題。副議長曾俊傑今（11）日質詢時要求高市府運發局改善澄清湖球場有關交通、設備等缺失，並儘速與台鋼雄鷹簽約「認養」球場，好好的推展高雄市的「職棒經濟」。
記者陳美嘉／高雄報導
曾俊傑表示，市府一共編列2億5745萬元經費辦理澄清湖棒球場改善工程，第一期工程期間已經完成，但第二期工程卻要等到113年11月才開始，這次被很多球迷認為有缺失的地方就是二期工程的改善項目。
曾俊傑說，台鋼雄鷹是高雄在地球隊，運發局有必要與球團儘速完成「認養」手續，而且希望簽下的是長約，不要像以往與高屏雷公、La New熊、義大犀牛隊簽的都是短約。此外，對於高雄市立德棒場也希望運發局能夠有更多元性的發展與使用。
高市府運發局長侯尊堯表示，是配合台鋼雄鷹的要求，澄清湖棒球場的改善才分為兩期，會等改善工程全部完工後再來商談認養事宜，希望能簽下至少8到9年的認養合約；至於立德棒球場這個月底會開始提供給台鋼雄鷹二軍使用，一年將會有60場二軍的比賽進行。