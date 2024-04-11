迷路胖柯基亂搭便車！警協尋曝特徵「腿短搔不到頭」 主人秒認出
胖胖柯基犬走丟居然還會搭便車求助！4月9日深夜的台中市，突然有一位機車騎士帶著胖胖的柯基犬走入翁子派出所求助，一問之下才得知騎士等停紅燈時，這隻柯基竟然自己跳上機車踏板，讓他只好騎到派出所，請警方協尋飼主，沒想到警方公布「腿短搔不到頭」、「至少15公斤」等特徵，讓主人迅速認出愛犬，前來把牠帶回家。
記者潘毅／綜合報導
台中市26歲吳姓男子9日深夜騎機車行經豐原區南陽路口，正在停紅燈時，機車踏板上突然多了位不請自來的陌生乘客，一隻胖胖的柯基犬。這讓騎士只好騎到附近的豐原警分局翁子派出所報案。
警方得知事發經過後，隨即先在臉書社群上發出協尋文章，表示有隻柯基犬特徵為「腿短搔不到頭」、「體重至少15公斤」，在街頭遊蕩被送至警局。沒想到文章才發出半小時，24歲張姓飼主就認出愛犬，迅速前往派出所領回愛犬。
張姓飼主相當感謝民眾與警方協助，並表示這隻「腿短搔不到頭」、「至少15公斤」的胖柯基名字叫做Gucci，飼養三年多了，平時就很愛吃所以體型較大，當天晚上帶著Gucci去超商時，一不留神就消失不見，超商距離Gucci上車的地點大約250公尺，小小短腿的移動力也不容小覷。