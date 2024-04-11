台灣果真行人地獄！每年逾3千人死於車禍 監察院通過糾正行政院
監察院今（11）日發新聞稿指出，近10年來行人道路交通事故死亡與受傷之人數整體呈現遞增態樣，近5年來每年平均有420名行人因交通事故死亡，2023年行人事故之死亡與受傷人數，發生於路口之比率，甚至創近年新高，台灣無法擺脫「行人地獄」惡名，監察院通過糾正行政院。
記者何哲欣／台北報導
監委指出，近10年來行人道路交通事故死亡與受傷之人數整體呈現遞增態樣，且逾半數發生在路口，引發國外媒體以「行人地獄」形容我國道路交通狀況及「還路於民大遊行」訴求改革，交通部雖即提出因應改善措施，但2023年行人事故件數逾40萬件，增幅6.7%，行人死於交通事故雖較去年減少14人，但發生於路口之死傷人數增加4人及294人，增幅3.3%，路口死傷之比率皆創近年新高，益發凸顯我國道安制度長年「以車為本」，輕忽行人路口安全問題，傷害民眾生命安全及相關權益，戕害我國之國際形象與地位，難辭其咎。
監委說，內政部為市區道路中央主管機關，2017年推動前瞻提升道路品質計畫時，雖有要求各縣市檢討並納入路口改善相關工項，但目前對於行人穿越路口之工程設施設置仍屬原則性規範，無法強制道路設計規劃者參考引用，內政部既未督促並輔導危險路口改善設計，復未掌握並追蹤改善成效，致路口改善成效不明，允應檢討改善。
監委也進一步指出，交通部原規定各類普通（汽、機車）駕駛執照自發照之日起每滿6年換發1次，換照時駕駛人應先繳清其尚未結案之違規罰鍰，但2013年7月1日取消駕照換照制度時，對於未繳清違規罰鍰者，並無有效因應之配套對策，肇致2023年11月止逾1,301萬人仍未結清違規罰鍰，金額高達395.2億元且累犯者近218萬人，長期容任違規者不守法的行為，亦是造成道路交通事故件數逐年攀升原因之一，交通部難卸其責，允應積極檢討改善。