越南女首富貪污遭判死刑！外媒揪一疑點：相當不尋常

越南房地產大亨張美蘭（Truong My Lan）過去11年犯下犯下賄賂、違反銀行法和挪用公款等3項罪名，造成驚人的677兆越南盾（約新台幣8740億元）財損，越南當局今（11）正式對其判處死刑，然而這個判決卻在當地引發極大關注，不僅是因為這起貪腐案是越南史上最大的一樁詐欺審判，更因為判處「死刑」的結果在這樣的貪污案件當中並不常見。
國際中心楊智傑／綜合報導
張美蘭案是越南自2016年開始的「烈火熔爐」反貪行動當中最讓外界矚目的案件，涉及金額被認為是全球貪瀆案件之最，甚至從中央銀行到政府都有官員涉案。張美蘭被控自2012年至2022年期間，非法控制西貢股份商業銀行（SCB），透過數千家幽靈公司及行賄政府官員侵吞資金。
《BBC》和《衛報》指出，張美蘭詐騙投資者的金錢甚鉅，貸款金額達440億美元，其中270億美元甚至可能永遠無法追回，而這筆金額幾乎相當於去年越南GDP的6%。
「烈火熔爐」是越共中央總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）發起的反貪行動，張美蘭案於今年3月5日開庭，且較預期提早結束審理。張美蘭的家人則向媒體表示將繼續上訴，阮富仲（Nguyen Phu Trong）多年來矢言消除貪腐，卻幾乎沒有實際成效。
然而就算張美蘭案涉及金額驚人，《BBC》仍稱對這類案件來說「死刑」依舊是相當不尋常的重刑，外界認為法院應是藉由這個審判結果盡可能地向張美蘭施壓，盼能追回被她侵吞的資金。