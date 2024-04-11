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台中雙桶屍案！主嫌徐德益殘殺16歲少女、證人　共犯更一審逃無期

▲台中市2020年間爆出雙桶屍命案，主謀徐德益聯手王閔正殺害16歲蔡姓少女、54歲黃姓男子。（圖／翻攝畫面）
▲台中市2020年間爆出雙桶屍命案，主謀徐德益聯手王閔正殺害16歲蔡姓少女、54歲黃姓男子。（圖／翻攝畫面）

記者陳苾暐/綜合報導

台中市2020年間爆出雙桶屍命案，主謀徐德益聯手王閔正殺害16歲蔡姓少女、54歲黃姓男子，隨後將屍體裝進塑膠桶內，再倒入水泥封屍，分別埋在豐原老家及苗栗山區，案經審理，王男一、二審被依殺人罪判處無期徒刑，經最高法院發回更審，台中高分院認為王男僅聽命配合並非主謀，今（11）日改判20年與10年2月，可上訴。

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據了解，徐男從事土地買賣及貸款，2017年間他栽贓手下王閔正的16歲女友侵吞贓款，將對方灌醉後，以鐵鎚打頭、菜刀割頸等方式殺人，並把屍體封進塑膠桶中，藏放在台中豐原老家；2018年徐男又因擔心黃姓男子作證土地糾紛案，遂強擄對方到山區注射毒品，再持改造手槍對其頭部開槍，屍體也同樣裝入塑膠桶，棄置於苗栗山區。

由於2名被害人失蹤多時，家屬不得已之下只能報案求助，警方接獲後立刻展開調查，懷疑徐德益涉有重嫌，自2020年11月陸續拘提7名成員到案。

經深入追查，檢警發現王閔正在徐德益手下從事土地買賣工作，但他卻認為16歲蔡姓女友想騙錢而決定分手，當時假釋中的徐男知道後，擔心蔡女離開會向警方檢舉自己被通報為失蹤人口的15歲陳姓女友，考量先前自己曾把土地繼承委託人的300萬元花光無力償還，因此便決定將蔡女殺害，並栽贓對方捲款潛逃。

至於另一名何姓男子，則是在2018年間認識徐男，原本打算以父親名下位在彰化縣芬園鄉土地辦理貸款，不料徐男竟逕自出售土地，詐騙得手逾2千多萬元，事件鬧上法院後，徐男害怕黃姓證人的供詞會對自己不利，便聯手6名友人、手下，趁對方到司法大樓出庭之際，開車將他強押到太平區某處狗場毆打、恐嚇，最後再強行施打海洛因，並用手槍擊斃，屍體則被水泥封入塑膠桶中，棄置在苗栗銅鑼香山區。

幾人落網後，坦承殺害蔡姓少女，但卻互相推諉，不肯敘述案發過程，至於另名被害人黃姓男子部分，徐男則是失口否認，辯稱自己沒有殺人動機，也從未教唆及參與殺人；檢方偵結後，依殺人等罪起訴犯嫌等7人，並向法官求處徐男死刑。

王閔正一、二審時被判處無期徒刑，不過由於最高法院認為王閔正殺害蔡女、黃男的動機等有調查未盡、理由不備等，因此撤銷無期徒刑判決，發回台中高分院更審，案經審理，合議庭認為全案主謀為徐德益，王閔正僅聽命配合實施，考量其無犯罪前科，殺害2人部分改判20年、褫奪公權10年及10年2月，尚未定合併應執行刑。

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