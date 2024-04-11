Joeman吸毒後再翻車！前女友出面指控「被他家暴」：太噁心了
Joeman的YouTube上擁有高達260萬人訂閱，主要內容拍攝房地產介紹、3C產品開箱及美食平價等節目。近期他登上百靈果的脫口秀，在節目中提到他大學時期的前女友，並表示對方曾來參加自己的線上課程，未料影片才上傳1天，自稱Joeman的前女友出面打臉切割，並透露Joeman過去疑似曾因情緒不穩動手打她，隨後該影片及臉書發文都被刪除。
記者張一笙／綜合報導
Joeman在脫口秀上表示大學時期有一位前女友，2人因為女方要到加拿大唸書因而分手，未料前陣子看到前女友參加他的房地產線上宣傳課程，感到十分驚訝。Joeman影片上線後，女方則是在臉書貼文底下留言切割：「真的沒有去現場看過Joeman宣傳課程，他應該是認錯人了？不要假人設，太噁了！」接著又有號稱是女方前同事留言表示：「可以肯定她看到Joeman的房地產課程廣告，也火速屏蔽喔喔喔！」
有粉絲詢問女方：「罵前男友太噁，當初分得很難看？」女方則是回應：「情緒不穩到動手打女生的Joeman你看過嗎？」並說分手10幾年還要被男方拿出來消費當脫口秀話題，而且還是一個虛構的故事，表示：「太噁心了！」
有粉絲留言質疑表示：「講的好像前女友中只有她有一個」，並質疑女方真實性，未料今日上午臉書貼文及YouTube影片均已下架，讓不少粉絲紛紛表示：「他影片下架了？看來翻車惹？」、「打人應該比較傷，雖然也沒什麼形象了」、「YT已轉私人影片，可能是真的」。
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