中市平地原住民議員補選明投票 10藍委「露臉輔選」陣容驚人
明天全國將有6場地方型補選，其中台中市因前市議員黃仁當選原住民立委，唯一的一席原住民議員必須補選，5名候選人中，吳軍、吳建德都是國民黨籍，有趣的是，兩人都打人氣明星牌、都標榜獲立法院長韓國瑜和台中市長盧秀燕推薦，形成黨內互打局面；吳建德更號稱有近10位立委相挺，陣仗浩大。由於總選舉人數僅1萬0851人，外界估計投票率不會超過4成，2千票左右即可當選。
記者顏幸如／台中報導
立委選舉之後，全國在13日有6場補選投票，台中市原住民市議員補選，候選人包括1號余俊宏（無黨籍）、2號曾健基（無黨籍）、3號吳軍（無黨籍）、4號林清發（無黨籍）、5號吳建德（國民黨籍）。台中市民政局指出，選舉人數共1萬0851人，因選民橫跨29個行政區，投開票所以一行政區設置一處為原則，共開設35處投開票所，選民自上午8點到下午4點可以就近投票。
此次國民黨開放參選，國民黨籍的兩位候選人，包含本屆以227票之差敗給黃仁的吳建德，以及擔任黃仁立委服務處長的吳軍。兩人都標榜獲得韓國瑜與盧秀燕支持，其中導演出身的吳軍以與黃仁的合照作為主宣傳；吳建德是前台中市議員吳顯森的兒子，第一位跳出來挺他的原住民立委是無黨籍的高金素梅。
吳建德號稱獲得近10位立委相挺，看板除了盧秀燕，還包括江啟臣以外的5名台中市國民黨立委，為他拍推薦影片的，還有前總統馬英九、國民黨副主席連勝文、立法院長韓國瑜、立委謝龍介、傅崑萁等人，陣仗浩大。