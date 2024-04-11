快評／黃保羅幫大忙！指叉球夠悍封鎖龍隊　陳金鋒最想看到的勝利

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許多網友戲稱富邦悍將是「季前宇宙邦，開季要人幫」，黃保羅此戰5局好投完完全全幫了球隊大忙！從本季富邦悍將的團隊數據來看，投手群表現實在不理想，本場之前累計投了36次四壞球，投手團隊防禦率高達5.80，每局被上壘率1.76，各項數據都是全聯盟墊底。
此戰富邦贏球功臣絕對是黃保羅，此戰他控球精準，能夠把球路壓在低角度的位置，失投比例不高，讓打者十分難攻擊，尤其指叉球運用自如，雖然5局投球只丟出2次三振，三振率並不高，但製造不少揮空，且指叉球與速球的出手點幾乎一模一樣，讓味全打者是吃足苦頭。
黃保羅是富邦在2022年選秀中首輪指名，去年在一軍先發2場，2場都吞下敗投，總計6局被敲出9支安打，包括1支全壘打，防禦率高達15.00，季末更因傷勢關係未能上場。
作為選秀首輪指名，悍將對黃保羅自然是寄予厚望，今年以健康的狀態出賽，並在今日收穫生涯首勝，黃保羅能否繼續在先發輪值維持好表現，值得關注，若能夠穩定吃局數，將能頂替本土王牌江少慶的缺口。
悍將打線安打串連提升上壘率 鋒總最想看到的結果
開季富邦戰績不佳，除了投手不穩之外，打線火力也是原因之一，可謂是表現非常不穩定，但此戰面對味全，富邦全場擊出9支安打攻下4分，得分效率高，其中5局上把握吃下3分大局的機會，安打適時串連，讓陣中球棒最火燙的申皓瑋有機會攻擊打回打點，
今年賽季陳金鋒接下一軍總教練，就是希望能發揮富邦「速度戰」的特長，雖然團隊盜壘還是掛零，但至少從這一場勝利看來，想必這是「鋒總」最想要看到的結果。
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