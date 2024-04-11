NBA附加賽戰況總整理！勇士擊潰湖人　下步怎麼盤算？最好到哪？

快評／黃保羅幫大忙！指叉球夠悍封鎖龍隊　陳金鋒最想看到的勝利

▲富邦19歲大物投手黃保羅喜迎中職生涯首勝。（圖／富邦提供）
▲富邦19歲大物投手黃保羅喜迎中職生涯首勝。（圖／富邦提供）

專欄作家/強打中年

富邦悍將今（11）日作客味全龍，19歲黃保羅迎來本季首度先發，主投5局僅被敲1支安打，加上牛棚表現穩定，徹底封鎖味全打線，同時打線也有發揮，5局上吃下3分大局，奠定本場勝基，最終富邦悍將以4：0完封味全龍，拿下開季以來的第2場勝利。

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被寄予厚望的大物　黃保羅投出代表作

許多網友戲稱富邦悍將是「季前宇宙邦，開季要人幫」，黃保羅此戰5局好投完完全全幫了球隊大忙！從本季富邦悍將的團隊數據來看，投手群表現實在不理想，本場之前累計投了36次四壞球，投手團隊防禦率高達5.80，每局被上壘率1.76，各項數據都是全聯盟墊底。

此戰富邦贏球功臣絕對是黃保羅，此戰他控球精準，能夠把球路壓在低角度的位置，失投比例不高，讓打者十分難攻擊，尤其指叉球運用自如，雖然5局投球只丟出2次三振，三振率並不高，但製造不少揮空，且指叉球與速球的出手點幾乎一模一樣，讓味全打者是吃足苦頭。

黃保羅是富邦在2022年選秀中首輪指名，去年在一軍先發2場，2場都吞下敗投，總計6局被敲出9支安打，包括1支全壘打，防禦率高達15.00，季末更因傷勢關係未能上場。

作為選秀首輪指名，悍將對黃保羅自然是寄予厚望，今年以健康的狀態出賽，並在今日收穫生涯首勝，黃保羅能否繼續在先發輪值維持好表現，值得關注，若能夠穩定吃局數，將能頂替本土王牌江少慶的缺口。

▲富邦悍將申皓瑋單場3安打猛打賞，貢獻1分打點、1得分。（圖／記者葉政勳攝，資料照）
▲富邦悍將申皓瑋單場3安打猛打賞，貢獻1分打點、1得分。（圖／記者葉政勳攝，資料照）
悍將打線安打串連提升上壘率　鋒總最想看到的結果

開季富邦戰績不佳，除了投手不穩之外，打線火力也是原因之一，可謂是表現非常不穩定，但此戰面對味全，富邦全場擊出9支安打攻下4分，得分效率高，其中5局上把握吃下3分大局的機會，安打適時串連，讓陣中球棒最火燙的申皓瑋有機會攻擊打回打點，

今年賽季陳金鋒接下一軍總教練，就是希望能發揮富邦「速度戰」的特長，雖然團隊盜壘還是掛零，但至少從這一場勝利看來，想必這是「鋒總」最想要看到的結果。

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